El central del Real Madrid Sergio Ramos fue contundente sobre las dos nuevas estrellas emergentes del fútbol europeo: Erling Haaland y Kylian Mbappé. El jugador afirma que él ficharía a Haaland para el Madrid "por las circunstancias económicas" y "su hambre de gol".

💰⁉️ ¿A quién ficharía Sergio Ramos para el @RealMadrid?



🤨 ¿Haaland o Mbappé? 👀



💭 "No estaría mal traer a HAALAND, nos daría cosas que NO TENEMOS" pic.twitter.com/komckfl292 — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 11, 2021

"A día de hoy sería más fácil fichar a Haaland. El que viene tomando el relevo de Messi y Cristiano Ronaldo es Mbappé y por ello las circunstancias económicas están más complicadas", comenzó a explicar durante su charla con Ibai Llanos.

"Pero nunca estaría mal reforzar con un '9' como Haaland, con ese hambre de gol. Tiene algo que nosotros no tenemos. No digo que Mbappé no te lo dé, pero creo que sería más fácil en llegar un acuerdo por Haaland", añadió.

"Se subestima mucho a las grandes estrellas, no pasa con Buffon, Lampard, Gerrard"

El jugador también resaltó la importancia de apreciar a las grandes estrellas en España. "Se subestima mucho a las grandes estrellas. No pasa lo mismo con Buffon, Lampard, Gerrard...", explicó.

"Aquí debería haber sido así con Iker, Puyol, Xavi.. Aquí la gente se cansa de ver lo mismo. Yo lo sufro un poco también. Pero no le quito mérito a Mbappé, Haaland, Vinicius, que son las nuevas generaciones", concluyó.