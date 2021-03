Sergio Ramos, sobre la mano de Felipe: "Yo pitaría penalti al 80 o 90%"

La polémica del pasado domingo en el derbi que disputaron el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Estadio Wanda Metropolitano sigue coleando y Sergio Ramos ha sido el último en opinar al respecto.

En una charla con el streamer Ibai Llanos el capitán del Real Madrid, ausente en dicho partido por lesión, dejó claro que para él era un penalti que se podía haber pitado.

"Es una mano que se puede pitar. Yo lo pitaría al 80 o al 90%. Si te llaman es porque te están diciendo 'hay penalti, ve a verlo'. Pero si él considera que no, hay que hacerle caso. El VAR está para ayudar. Pero para mí es penalti", comentó.

Sergio Ramos hablando de su amigo Hernández Hernández.



¡Muy grande! 😂 pic.twitter.com/UenNZcnqvW — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) March 11, 2021

Además, cabe destacar también que el colegiado que decidió que no era penalti, Hernández Hernández, ha tenido algún que otro cruce de palabras dentro del campo con el propio Ramos, algo que también comentó en la charla.

"Con Hernández Hernández tengo una amistad 'especial'. ntes era muy caliente, al primero que me pisaba me salía darle un cabezazo. Eso es un poco de tu infancia futbolística. No te ayuda, no te suma. La gente tiene una imagen de ti que no es real. Cuido mi relación con los árbitros", afirmó junto a Ibai Llanos.