ERC anuncia que Junts presidirá el Parlament y la CUP estará en la Mesa

ERC ha anunciado este jueves que JuntsxCat se quedará con la Presidencia del Parlament, los republicanos la Vicepresidencia y la CUP tendrá un puesto en la Mesa de la Cámara en una de las cuatro Secretarías del órgano.

En un comunicado, ha celebrado "este primer paso" y ha confiado en que en los próximos días se continúe trabajando para lograr un acuerdo global que dé estabilidad al próximo Govern en la nueva legislatura.

Este anuncio se produce horas antes de que se celebre el pleno de constitución del Parlament de este viernes, en el que se elegirá el presidente de la Cámara y el resto de miembros de la Mesa.

Pacto contra Vox

Por otro lado, el PSC, ERC, JxCat, la CUP y los comunes han firmado un acuerdo para aislar Vox en el Parlamento, un decálogo en el que se comprometen a combatir el discurso de la "extrema derecha" ya dejar sus representantes fuera de órganos de decisión de la cámara catalana, como por ejemplo la Mesa. Ni Ciudadanos, ni PP ni Vox han suscrito el acuerdo.

El documento, titulado Por un Parlamento comprometido con la democracia, los derechos y la libertad, se ha hecho público a menos de 24 horas para la sesión constitutiva del Parlamento catalán y representa a 115 de los 135 diputados del hemiciclo.

En el primero de los puntos del acuerdo, los firmantes emplazan a "usar los espacios de intervención en el Parlamento para combatir los discursos de odio, defendiendo los derechos humanos y contrarrestando las informaciones falsas que puedan inducir a discriminaciones y vulneraciones de derechos humanos".

Impedir la presencia de Vox en órganos

También afirman que establecerán "los acuerdos necesarios" para impedir la presencia de Vox -a quien se refieren como "extrema derecha" y no mencionan explícitamente- a la Mesa del Parlamento, en las mesas de las comisiones y en la coordinación de los intergrupos, entre otros, así como para evitar que sus diputados representen en la cámara catalana en cualquier foro.

Asimismo, PSC, ERC, JxCat, CUP y comunes establecen que no invitarán a los parlamentarios del grupo que lidera Ignacio Garriga a las reuniones con entidades para abordar temáticas concretas. Al respecto de la presentación de iniciativas parlamentarias, los firmantes reivindican que no hay que "normalizar ni legitimar" la acción de la extrema derecha, por lo que se comprometen a no presentar ninguna iniciativa conjunta con Vox ya "evitar que prosperen" las que estos presenten en solitario.

Estos grupos también se emplazan a "impulsar las modificaciones legislativas necesarias" para "blindar" el Parlamento ante "los discursos de odio y discriminación", y apuestan por "reforzar" el Compromiso contra la discriminación y el acoso -que Vox no va firmarse con sanciones en caso de que se incumplan sus preceptos. Asimismo, se promoverá la modificación del requisito de unanimidad para las declaraciones institucionales para que sólo se precise una mayoría cualificada.

La lucha contra cualquier violencia machista y la visibilización de los "feminicidios" será otra de las máximas para los grupos firmantes, que han acordado que crearán una Comisión de Estudio sobre el Racismo Institucional. Finalmente, PSC, ERC, Junts, la CUP y los comunes han pactado mantener un contacto fluido a lo largo de la legislatura para enfrentarse de forma conjunta a la "extrema derecha".