"¿Cuándo debe ceder el paso?": enfréntate al último reto de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) recurre constantemente a las redes sociales para repasar junto a sus seguidores y seguidoras algunas de las normas de tráfico más habituales. Durante estos últimos meses, la organización nos ha hecho todo tipo de preguntas relacionadas con las señales de tráfico más características, nos ha pedido que determinemos quién tiene prioridad en ciertos escenarios e incluso nos ha animado a que resolvamos cualquier incidente que podamos sufrir en carretera.

En esta ocasión nos enfrenta a un escenario en el que tendremos que determinar si tenemos preferencia respecto al resto de vehículos o no. Y es que, ya seas un conductor novel, o uno que tiene una experiencia de 30 años al volante, es bastante probable que no recuerdes cada una de las normas de circulación. Por esa misma razón, y dado que podrías enfrentarte a situaciones atípicas en la carretera, nunca está de más hacer un breve repaso para evitar problemas en la misma.

¿Cuándo tienes que ceder el paso en la siguiente imagen?

La Dirección General de Tráfico nos presenta un escenario en el que un vehículo estacionado va a incorporarse a la circulación. Después de pasar varias horas parado, los responsables de este reto nos piden que ayudemos a determinar cuándo debe ceder el paso antes de acceder a la carretera. En la primera de las tres opciones posibles, la DGT propone que tendremos que ceder cuando entre en el carril de circulación desde el lado izquierdo.

📌 Un vehículo va a incorporarse a la circulación; ¿cuándo debe ceder el paso?



A. Cuando entre en el carril de circulación desde el lado izquierdo, solamente.

B. Siempre.

C. Cuando entre en el carril de circulación desde el lado derecho, solamente.#RepasoNormas #SeguridadVial pic.twitter.com/YIr7WGehbO — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 11, 2021

En el segundo de los casos presentados, los responsables del reto explica que siempre tendremos que ceder el paso al resto de vehículos que circulan por la carretera. En el tercer y último escenario, el organismo asegura que tan solo habrá que ceder el paso cuando entre en el carril de circulación desde el lado derecho. Sin embargo, y como suele ser habitual en este tipo de juegos, tan solo hay una respuesta correcta. ¿Sabías cuál es?

Enfréntate a otro reto

Si has escogido la segunda opción, has acertado. Te incorpores desde donde te incorpores, ya sea desde el carril izquierdo o desde el derecho, siempre tendrás que ceder el paso a los vehículos que circulen por la carretera. Si te ha gustado este reto, te ofrecemos un nuevo escenario en el que tendrás que determinar quién tiene la preferencia. Concretamente a una situación en la que nos encontramos un carril bici debidamente señalizado que cruza una incorporación a una carretera principal. En la imagen podemos ver un total de cuatro ciclistas que circulan por el carril bici y un turismo que pretende acceder a la carretera principal junto al resto de vehículos. ¿Quién tiene la preferencia?

Según explica el citado tuit, el turismo tiene que atravesar el carril bici señalizado: "¿Debe ceder el paso a los ciclistas que circulan por él?". A continuación, la DGT nos ofrece un total de tres respuestas. En la primera, la institución nos propone que el vehículo tenga que ceder el paso porque los ciclistas tienen prioridad. En la segunda que la preferencia es del vehículo y en la tercera que el turismo tan solo debe ceder el paso cuando los ciclistas circulen en grupo.

📌 Un turismo tiene que atravesar un carril bici señalizado. ¿Debe ceder el paso a los ciclistas que circulan por él❓



A. Sí; los ciclistas tienen prioridad de paso.

B. No; el turismo tiene prioridad.

C. Solo cuando los ciclistas circulen en grupo.#RepasoNormas pic.twitter.com/nYwPVZfX5o — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 29, 2020

¿Cuál es la respuesta correcta? La A. En caso de que encontremos un carril bici debidamente señalizado sobre la carretera, los ciclistas tendrán preferencia sobre los distintos turismos. Por lo tanto, y si te enfrentas a este tipo de situación en tu coche, procura dejar que los ciclistas sigan su camino antes de incorporarte a la carretera principal. Gracias a ello evitarás poner en riesgo la salud de los ciclistas como la del resto de turismos.