Fernando Alonso siente que está en su mejor momento y esa fue, precisamente, la razón que le llevó de vuelta a la Fórmula 1, según ha explicado en la rueda de prensa que ha ofrecido con motivo del inicio de los test de pretemporada que se están celebrando este viernes en Baréin y que se prolongarán hasta el domingo.

El asturiano ha reconocido que "tiene tiempo en el futuro" para repensar algunos retos que no ha terminado -quizá refiriéndose a las 500 Millas de Indianápolis- pero ahora no solo está centrado en su nueva etapa en la Fórmula 1, sino que la encara con un optimismo que no ha querido ocultar.

"No puedo garantizarlo, pero lucharemos por las victorias y los campeonatos en el futuro si hacemos todo lo que tenemos en nuestra mente", ha señalado. Porque Alonso asegura que piensa que le queda "algo por hacer" en la Fórmula 1, lo que incluye "ganar carreras o campeonatos". Pero dice que para lograrlo se necesita algo más que su motivación: "Necesitas el paquete, la suerte, la inercia. Es algo que tenemos que construir con el nuevo equipo".

"Algunos de los mecánicos siguen siendo los mismos que mi última vez en el equipo y eso me lleva un poco al pasado. Todos queremos repetir el éxito del pasado y esperamos poder rendir"

En este sentido, Fernando Alonso ha recalcado que Alpine cuenta con una "buena estructura" que le ayudará a hacer rendir a su monoplaza. "Estoy muy contento con todo lo que he visto. Tenemos gente con mucho talento. Grandes diseñadores y técnicos. Y algunos mecánicos son los mismos que en mi etapa anterior", ha destacado.