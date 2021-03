Azulejos pasados de moda para pavimentos ecológicos

Todos disfrutamos hojeando catálogos de cuartos de baño y cocinas a la última. Pero ¿qué pasa cuando un azulejo pasa de moda y no se ha vendido? Pues probablemente duerma el sueño de los justos en una caja, en un almacén con otros muchos, hasta que alguien se deshaga de todos ellos.

Al Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) se le ocurrió que algo se podía hacer con esos azulejos. Y al final, junto con un grupo de empresas del sector, encontraron la solución: darles una nueva vida como pavimento para nuestras calles. No, no hablamos de alicatar a lo “cuéntame” una acera, sino de una transformación sencilla pero eficaz de ese material, que ya no tiene valor, por otro con valor económico.

Han bautizado el proyecto como LifeCerSud. “Esas baldosas se cortan en cintas -explica Javier Mira, del ITC- y se disponen en canto”, formando un pavimento permeable. Gracias esa disposición, el agua de lluvia tiene mucho más fácil atravesarlo y llegar al suelo. Así que el beneficio es doble: se reusa un material, y se mejora la capacidad de evacuación de agua del pavimento, facilitando su retorno al ciclo natural. Incluso podríamos decir que el beneficio es triple, porque el resultado es francamente bonito: “a los arquitectos y urbanistas les gusta mucho porque tiene un aspecto muy natural”, dice Mira, orgulloso del proyecto.

Imagen de la calle remodelada en Benicássim utilizando el material desarrollado reciclando antiguos azulejos / Milena Villalba

De momento han remodelado una avenida en Benicássim a modo de ‘expositor’. Pero aspiran a poner su material en muchas más, empezando por Valencia, Lugo y Barcelona. Las posibilidades son muchas, porque el material está ya ahí: “En el marco del proyecto analizamos los metros cuadrados que teníamos de este material de bajo valor comercial, y al final localizamos más de 5 millones de metros cuadrados de este material”, se refiere respecto a lo que las empresas del sector tienen sólo en España e Italia.

Para poder desarrollar el proyecto, fue fundamental acceder a financiación europea del programa LIFE. “Es algo muy interesante, porque el impulso que supone esta financiación permite desarrollar este tipo de cosas, que si no hubiera sido muy difícil de conseguir”, dice Mira refiriéndose a los problemas de obtener financiación privada en exclusiva.

La financiación permite llevar innovación a un sector que es ya de por sí puntero, aunque a veces se asocie a tradiciones centenarias. “El sector cerámico está considerado un sector tradicional, pero desde sus inicios siempre ha tenido un fuerte componente de innovación y tecnología”, explica Mira, poniendo un ejemplo de la zona española donde más potente es: si hablamos de tecnologías de decoración, de la superficie gráfica de la baldosa, la práctica totalidad de fabricantes de cerámica usan inyección de titan. Y esta tecnología fue desarrollada en Castellón. Ahora prácticamente todos los fabricantes lo tienen incorporado”.