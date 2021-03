"Ahora habrá gente que lo pruebe": el remedio de Pocholo contra la resaca y por qué no deberías seguirlo

Pocholo Martínez-Bordiú ha acudido este jueves a El Hormiguero para hablar, entre otras cosas, sobre su nueva vida. Y es que, tal y como ha dado a conocer en declaraciones a Pablo Motos durante el programa, ha decidido cambiar algunos de los hábitos que tenía desde hace años por motivos de salud: "He cortado el alcohol y hago cosas diferentes. Tengo alternativas en vez de expectativas, que es lo importante de la vida".

De esta manera, Martínez-Bordiú ha pasado de estar hasta seis días seguidos de fiesta a llevar un ritmo de vida más tranquilo. Sin embargo, el presentador de El Hormiguero ha querido saber más sobre aquella etapa. Le ha preguntado sobre sus fiestas en Ibiza y sobre cómo podía aguantar el ritmo para poder salir de fiesta día sí y día también. Aprovechando esta parte del programa, Pablo Motos le ha pedido algún remedio contra la resaca: "¿Conoces algo que funcione contra resaca?".

Las redes cargan contra el remedio de Pocholo contra la resaca

Apenas unos segundos más tarde, el invitado reconocía que se tomaba una bebida conocida como Bullshot. Una bebida energética mezclada con vodka, pimienta y zumo de limón. Según ha explicado Pocholo Martínez-Bordiú, meterse una de estas bebidas por la mañana después de una noche de locos te quita la resaca al instante. De hecho, el invitado reconoce que empezó a beberlo en Marbella cuando era joven y que siempre le ha funcionado.

Bull Shot + vodka + pimienta + zumo de limón = El remedio de Pocholo contra la resaca #PocholoEH pic.twitter.com/65RPb8pNO8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2021

Sin embargo, beber más alcohol del que ya has ingerido la noche anterior no es una buena opción para hacer frente a las resacas. A pesar de que es vasodilatador y mitiga el dolor de cabeza, tal y como han recordado algunos seguidores del programa a través de las redes sociales, no es bueno combatir el alcohol con más alcohol: "Otra cosa es que se use B1 y B6 en intoxicaciones etílicas". Los seguidores del programa han asegurado que este remedio es una memez y lamentan que alguien pudiera seguir sus indicaciones porque ha aparecido en televisión.

Otra cosa es q en intoxicaciones etílicas se use B1 y B6, pero esto por favor, ahora descerebrados probándolo. — Pau (la) , parapetada en la ciencia🔻 (@Pau_Vega13) March 11, 2021

Consejos para combatir realmente la resaca

Para acabar realmente con una resaca se recomienda tener paciencia y beber mucha agua. El alcohol que has bebido la noche anterior te ha deshidratado por completo, así que es muy importante reponer los líquidos de tu cuerpo con mucha agua. También puedes beber bebidas isotónicas para reponer sales y algún que otro zumo, pues te aportará una serie de vitaminas que te vendrán muy bien para continuar el día. Sin embargo, lo que realmente te ayudará a acabar con la resaca es el tiempo.

Por otro lado, los especialistas recomiendan comer aquellos alimentos que te aporten las sales y el potasio necesario para seguir adelante. También que descanses lo suficiente y que evites cualquier medicamento que contenga paracetamol porque puede provocar daño hepático si se combina con alcohol. Una serie de recomendaciones, libres de alcohol, que te ayudarán a combatir esos dolores posteriores a un día de fiesta.