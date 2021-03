Los policías vacunados con el lote de AstraZeneca investigado piden que se les haga un seguimiento médico

Preocupación entre la plantilla de la Policía Nacional porque varias unidades de las Unidades de Intervención Policial han sido vacunadas con el lote de AstraZeneca que hasta seis países de la Unión Europea han decidido retirar de formar cautelar después de que se hayan observado casos graves de trombosis entre pacientes que han sido vacunados menores de 55 años. La partida llegó el pasado 12 de febrero y fue administrada durante las dos semanas siguientes a varias unidades de los UIP además de a sociosanitarios como logopedas y fisioterapeutas y a profesores.

Varios sindicatos policiales como la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) han enviado un escrito al Director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, para que exija a Sanidad que se haga un "seguimiento exhaustivo a los funcionarios a los que se les haya suministrado una vacuna del lote ABV5300 al objeto de preservar su salud y los efectos adversos en su organismo". Los sindicatos piden además al ministerio de Sanidad que "en el caso de que queden vacunas referenciadas con este lote se dejen de administrar".

Finalmente los sindicatos policiales piden "información de los efectos y consecuencias de la administración de la vacuna de referencia de la Policía Nacional".

Darias: "El lote de AstraZeneca investigado ya fue administrado en España"

En España a día de hoy no tenemos notificación de ningún caso registrado adverso del tipo de los notificados en Austria.a ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este viernes que el lote de AstraZeneca retirado en otros países por supuestos episodios trombóticos y que está siendo investigado ya fue suministrado y administrado en España por lo que "no se trata de parar un lote que no tenemos".

En una entrevista en RNE y a la pregunta de si se activará un seguimiento específico de las personas inoculadas con esa partida, Darias ha explicado que el Ministerio y la Agencia Española del Medicamento hace un seguimiento de farmacovigilancia "permanente" desde que se administra cualquier vacuna por lo que no se pondrá en marcha ningún proceso concreto porque el que hay es ya "muy potente".