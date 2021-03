La OMS asegura que no se ha registrado ninguna muerte por la vacuna contra la COVID

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que "no hay razón para no usar" la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19, por lo que ha subrayado que se "debe seguir administrando" tras la preocupación por la suspensión de su uso por "precaución" en varios países europeos y mientras se lleva a cabo una investigación de casos de tromboembolismo.

La portavoz de la OMS, Margaret Harris, ha incidido en que "no se han detectado muertes relacionadas con la administración de vacunas contra el coronavirus hasta la fecha", cuando ya se han aplicado más de 268 millones de dosis. En este sentido, Harris ha precisado que el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE, por sus siglas en inglés) de la OMS ya está evaluando los informes sobre la vacuna de AstraZeneca. "Los episodios de coagulación de la sangre son comunes en las personas por lo que no está claro si esto era algo que iba a suceder o si la vacuna fue la responsable", ha explicado, para añadir que "no se ha demostrado una relación causal". Según la ONU, hasta el momento Austria, Dinamarca, Estonia, Lituana, Noruega, Islandia y Tailandia han detenido la inoculación con esta vacuna por precaución.

No se ha registrado ninguna muerte por la vacuna

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado este viernes que en todo el mundo se han administrado ya más de 335 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus y no se ha registrado "ninguna muerte" relacionada con las mismas. Tedros ha avisado de que cuanto más tiempo se tarde en distribuir las vacunas contra el coronavirus de forma "rápida y equitativa", más personas morirán por coronavirus, como ya lo han hecho más de 2,6 de ciudadanos. "La aparición de nuevas variantes virales, el suministro limitado de vacunas COVID-19, el retraso en la adopción de nuevos diagnósticos y oxígeno, y la falta de fondos para respaldar la distribución de estas herramientas que salvan vidas son un desafío importante para el control global de la pandemia", ha recalcado.

Dicho esto, el dirigente del organismo de Naciones Unidas ha informado de que se ha publicado una nueva estrategia y presupuesto para el 'ACT Accelerator'. Hasta ahora se han comprometido unos 92.000 millones de euros (11.000 millones de dólares), si bien sigue existiendo una "brecha" de financiación de más de 18.000 millones de euros (más de 22.000 millones de dólares).

Por este motivo, Tedros ha instado a los países a financiar el 'ACT Accelerator' ya que es la "mejor inversión" para garantizar una recuperación global de la pandemia. "La distribución desigual de las vacunas COVID-19 sigue siendo la mayor amenaza para poner fin a la pandemia e impulsar una recuperación mundial. Como dije la semana pasada, uno de los principales desafíos que debemos resolver es cómo aumentar drásticamente la producción de vacunas", ha advertido.

Dicho esto, el director general de la OMS ha informado de que la fabricación de las vacunas requiere de una "gran cantidad" de suministros para elaborarlas como, por ejemplo, viales de vidrio o filtros de plástico, avisando de que el "repentino aumento" de la demanda de producción de vacunas ha provocado una escasez de estos y otros suministros, lo que está limitando la producción de vacunas para el COVID-19 y podría poner en riesgo el suministro de vacunas infantiles de rutina.

"Algunos países han impuesto restricciones legales a la exportación de suministros críticos. Esto está poniendo en riesgo vidas en todo el mundo. Hacemos un llamamiento a todos los países para que no acumulen suministros que se necesitan con urgencia para aumentar la producción de vacunas", ha recalcado Tedros. Finalmente, el director general de la Organización Mundial de la Salud ha insistido en que cuanto más tiempo circule el coronavirus, más riesgo hay de que aparezcan nuevas variantes que hagan que las vacunas sean menos efectivas.