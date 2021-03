Erik Lamela se ha convertido en el nombre propio de la jornada en la Premier League por el gol que abrió el marcador en el derbi londinense entre Arsenal y Tottenham. El marcador permaneció parejo durante poco más de media hora, hasta que el jugador argentino se inventó una genialidad en el área que sorprendió a toda la retaguardia 'gunner' y a también a los espectadores. El vídeo del momento ya ha empezado a dar la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

😱🤯 Erik Lamela se pasó el juego: VAYA GO-LA-ZO DE RABONA 🤯😱pic.twitter.com/IeXVH4aqJU — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 14, 2021

No estaba prevista la participación de Lamela en este tramo del encuentro, aunque una tempranera lesión de Son obligó a mover ficha a José Mourinho en la primera mitad. Pese a las circunstancias del ingreso, la salida del argentino al Emirates Stadium arrancó marcando diferencias.

El marcador no había sido capaz de moverse cuando el Tottenham buscó el ataque por el costado izquierdo con la incorporación de Reguilón. El lateral consiguió meter un centro por bajo al área que no acertó a controlar Lucas Moura y ahí fue donde Lamela intervino de manera estelar. Llegado desde segunda línea, el '11' se topó con el balón muerto en el interior del área en una posición inmejorable para definir con la pierna diestra. No lo creyó así un Lamela que no quiso renunciar a su zurda predominante y firmó una rabona con la que incluso sus compañeros se llevaron las manos a la cabeza.

Esta delicatessen puso por ventaja a los 'Spurs' en campo rival, aunque la alegría no llegó siquiera para que la renta aguantara al tiempo de descanso. Igualó la contienda Odegaard pocos minutos después y a la postre los locales acabarían remontando con un penalti transformado por Lacazzette. El goleador del Tottenham incluso acabó expulsado.

El recurso de Lamela para batir a Leno es reincidente. Así se encargaron de recordarlo también las redes, que este domingo han visto cómo se ha reeditado el golazo que firmó el mismo protagonista años atrás en la Europa League, con el Asteras de Trípoli como víctima por aquel entonces.