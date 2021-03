Begoña Villacís, Ignacio Aguado y Juan Marín pasan a estar en el núcleo duro de Ciudadanos

Ciudadanos había convocado para este lunes una reunión de su Ejecutiva Nacional tras la fallida moción de censura en Murcia y la convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid, que han resultados en una estrepitosa caída en las encuestas y una oleada de mensajes críticos contra la presidenta, Inés Arrimadas.

La Cadena SER ya adelantó que el objetivo de este encuentro no era otro que anunciar una remodelación de los órganos de dirección de Ciudadanos, como así ha sido. La líder del partido ha propuesto a la Ejecutiva nacional cambios en el Comité Permanente para afrontar la nueva etapa. Concretamente, ha propuesto conformar una "Permanente de concentración" ante los retos que tiene el partido por delante. En ese nuevo equipo figuran muchas incorporaciones muy cercanas a Arrimadas. La lista quedaría así:

Inés Arrimadas, presidenta

Marina Bravo, secretaria general

Edmundo Bal, portavoz

Melisa Rodríguez, portavoz adjunta

Secretarios (por orden alfabético):

Ignacio Aguado

Jordi Cañas

Carlos Cuadrado

Guillermo Díaz

José María Espejo

Sara Giménez

Fernando Giner

Borja González

Juan Marín

Daniel Pérez

Begoña Villacís

Dimite Toni Cantó

En esa lista que proponía Arrimadas estaba incluido Toni Cantó pero poco después ha anunciado emocionado que dimite de la Ejecutiva de Ciudadanos y deja también su acta como diputado: "La Comunidad de Madrid, el centroderecha no puede perderla, es el eje de la prosperidad económica. Para que eso pase, he dicho que no podemos ir solos a las elecciones, que debemos ir en una Comunidad de Madrid Suma. En ningún caso podemos ir con Ignacio Aguado, que es una de las razones por las que se ha roto el gobierno. Obviamente dimito", ha sentenciado ante la prensa.

Otros cambios

También, poco antes de la reunión, Carlos Cuadrado y José María Espejo han decidido dar un paso a un lado y dejarán de ser vicesecretarios generales de la formación. Ambos dirigentes permanecerán en el Comité Permanente del partido para seguir trabajando en el proyecto de Ciudadanos junto a Arrimadas, se quedan como hombres de confianza pero sin poder ejecutivo, según cuentan a la SER fuentes de la formación naranja.

El Comité Permanente es el núcleo duro de decisión del partido y hasta este lunes estaba compuesto por la propia presidenta, Inés Arrimadas, y otras seis personas más: Marina Bravo, secretaria general, Carlos Cuadrado y José María Espejo-Saavedra, vicesecretarios, Melisa Rodríguez, como portavoz, y Edmundo Bal y Borja González como el resto de los miembros.