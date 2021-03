Desplome de temperaturas y nieve en cotas bajas para el puente de San José

El invierno se va a ir haciendo ruido en España, con un cambio muy brusco respecto a las temperaturas primaverales que hemos tenido en general este fin de semana y que se esperan al inicio de esta semana que hoy ha arrancado.

Aemet alerta de un fuerte descenso de las temperaturas en la segunda mitad de la semana, que traerá heladas en zonas del interior peninsular y hará bajar las temperaturas en general por debajo de los valores normales para esta época.

El mapa de previsión, que está dominado por soles lunes y martes, da paso a lluvias en el cantábrico y los Pirineos el miércoles, a muchas nubes y posibilidad de nieve el jueves (en zonas de Soria y los Pirineos). De cara la jueves, la posibilidad de nieve se extiende a amplias zonas de Castilla y León, el este de Castilla-La Mancha y el sur de Teruel.

Este vuelco en las temperaturas coincide con el viernes 19 de marzo, San José, que en 2021 es festivo en siete comunidades autónomas: Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Extremadura, Galicia y País Vasco.

También coincide con la entrada de la primavera (el sábado 20 de marzo), estación que se estrena este año con un contundente carácter frío.

Nieve para el viernes de San José

El día de San José, 19 de marzo, las temperaturas bajan de manera generalizada y notable en amplias zonas del país. Hay probabilidad de precipitaciones en gran parte del tercio norte peninsular, en la Meseta norte, los Sistemas Central e Ibérico, y sureste peninsular, que serán en su mayoría en forma de nieve, debido al desplome de temperaturas y, consecuentemente, de las cotas de nieve (podrían quedar por debajo de los 500 metros en gran parte de la Península). Serán más intensas y persistentes en el área Cantábrica, Ibérica norte y Pirineos.

El sol se limita a Extremadura y Andalucía occidental, con lluvias en en Galicia y el Cantábrico, además de en la costa mediterránea y Baleares. Los avisos de nieve afectan al límite entre Asturias y Castilla y León, zona de Villablino, Sahagún, Burgos, Valladolid, Aranda de Duero, Soria, además de a los Pirineos, la sierra de Madrid y Ávila, el sur de Aragón (Molina de Aragón y Teruel), Cuenca, Albacete y Yeste.

El tiempo para el fin de semana

De cara al fin de semana, cuando se estrena la primavera, seguirá el tiempo revuelto, con nubosidad, lluvia y posibilidad de nieve. Sigue la tendencia de descenso de temperaturas, y heladas en gran parte del territorio, más intensas en los sistemas montañosos. Es probable que continúen las precipitaciones, que serían en su mayoría en forma de nieve, exceptuando las Baleares, aunque menos intensas que el día anterior. Afectarían, con mayor probabilidad, al tercio norte, sistemas Central e Ibérico, Baleares, y no se pueden descartar en el área mediterránea peninsular y mitad oriental de Castilla-La Mancha. En Canarias, vientos del norte, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

Puente de San José sin viajes entre comunidades autónomas

El puente de San José de 2021 no se podrá viajar entre comunidades autónomas gracia al acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que limita esta movilidad para evitar nuevos contagios de COVID-19. Este cierre perimetral comienza el 17 de marzo, miércoles, y durará hasta el domingo 21 de marzo. El cierre perimetral a nivel autonómico no se aplicará a las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, ni en San José ni en Semana Santa. Por su parte, la Comunidad de Madrid cierra para el puente porque la medida es de obligado cumplimiento, pero no está de acuerdo y ya ha anunciado recurso en los tribunales.