La Cadena SER presenta SER Podcast

A partir de mañana, la Cadena SER pondrá en marcha su nuevo servicio de podcast, SER PODCAST, que contará con los contenidos más destacados de la radio líder. Los seguidores de la SER podrán encontrar en SER PODCAST los podcast más originales, reconocibles e imprescindibles de la Cadena SER.

La SER pretende con este nuevo proyecto, que arranca con una oferta de 65 podcast, reforzar su posición como líder del mercado del audio en España, aspirando a convertirse en la opción preferida de contenido de información y entretenimiento de audio ‘on demand’. Con SER PODCAST la emisora sumará a la fuerza de sus directos la mejor oferta de contenidos de podcast en español, con una cuidada selección de sus principales programas y de las secciones de estos, con las voces más destacadas del panorama del audio en España. Los usuarios podrán consumir sus contenidos tanto desde la app de la SER y su web como desde las principales plataformas podcast del mercado: Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, y también a través de Youtube.

Esta mañana, el director general de la SER, Daniel Gavela, y el equipo de SER PODCAST, han presentado el proyecto en una charla en directo que ha podido seguirse a través de su app, su web y sus RRSS.

Tras agradecer a todos los usuarios conectados a la Premier de SER PODCAST, Daniel Gavela se ha mostrado ilusionado con el estreno de mañana: “el audio es nuestro pasado, es nuestro presente y será nuestro futuro. Y lo será en todas sus manifestaciones. Para nosotros, es un día especial y quiero pensar que también lo será para los oyentes a partir de mañana. La SER se dispone a dar un paso decisivo en el proceso de transformación digital, tanto en la oferta de contenidos como en la implantación de nuevos procesos de producción, de distribución y de comercialización. Es verdad que la digitalización es un proceso que la SER impulsa desde hace tiempo, como demuestra el hecho de que el consumo de podcast se ha incrementado un 84% en el año 2020, alcanzando los 15 millones de reproducciones al mes y 171 millones en el año. Pero hoy, por fin, podemos poner en marcha SER PODCAST, casi un año después de lo previsto, por las circunstancias sobrevenidas a raíz de la pandemia, donde se desbordó la demanda de información y la atención a la antena, con un ERTE de por medio.”

El director general de la SER ha asegurado: “tenemos la confianza de que si acertamos a movilizar todo el talento disponible en esta gran fábrica de contenidos que es la SER, y en la medida en que dispongamos de los recursos adecuados, está a nuestro alcance liderar el mercado del podcast en español, de la misma manera de lo hacemos en la radio”.

“Estamos ante la mayor oportunidad que se le ofrece a la radio en décadas, porque desaparecen las barreras técnicas y la selección de contenidos a las que debe ceñirse la radio generalista para construir una oferta de éxito, y ser capaz de satisfacer a grandes audiencias. Estamos ante la mejor de las oportunidades porque a la fuerza y el liderazgo de su radio en directo, la SER va a sumar desde mañana la mejor oferta de contenidos de podcast en español. No solo llegaremos, a partir de mañana, a los 4,3 millones de oyentes diarios y a los 7 millones de oyentes habituales que conectan con la SER, llegaremos más lejos y más profundo con “audios de precisión”, a la medida y al gusto del consumidor”, ha dicho Daniel Gavela.

Luis Rodríguez Pi, director de antena y programas de la SER y SER Podcast, que lidera el nuevo proyecto de Podcast de la SER, ha explicado que “es un proyecto que como todos los negocios digitales pretende básicamente poner al oyente en el centro de la decisión. Cuando hemos tenido los debates previos a la hora de confeccionar esta propuesta siempre hemos dicho cómo va a ser consumido por el oyente. Por lo tanto, ha estado, está y va a estar siempre en la decisión fundamental de cómo vamos a proyectar, qué vamos a proyector, dónde lo vamos a proyectar o dónde vamos a publicar, para quién, quién es ese oyente.

Rodríguez Pi ha continuado comentando: “estamos en una posición de privilegio porque somos la radio líder de este país, pero no solo nos vamos a dirigir a nuestros oyentes habituales, nos vamos a dirigir también a los oyentes ocasionales que llegan hasta los 7 millones diarios, gente que entra en la SER pero al día siguiente no lo hace. Por lo tanto, ellos son también muy importantes para nosotros, pero también nos vamos a dirigir a la gente que no escucha la SER o que no escucha la radio”.

El director de SER Podcast ha avanzado que SER PODCAST “tendrá una oferta de 65 podcast. Es una oferta corta, podríamos tener muchos mas pero hemos optado por lo que es mejor para el oyente. Es una oferta diversa: tendremos 11 categorías para que el oyente tenga lo que está buscando siempre. Además, es una oferta de regularidad porque hay un compromiso de la SER y de este equipo con el oyente. Es decir, los episodios se publicarán exactamente en el momento en que se anuncie que se van a publicar por tanto el oyente ya sabe cuándo y dónde va a poder consumir ese producto que él quiere, que busca. Y, por último, es un proyecto de calidad, un proyecto que va a intentar sacar lo mejor de lo que hacemos. Es la creme de la creme”

Luis Pi se ha referido al catálogo de podcast y a las voces que están detrás de él: “de esos 65 podcasts van a estar los principales programas: El Hoy por Hoy, La Ventana, Hora 25, El Larguero, A Vivir.. Dentro de esos podcasts, el oyente va poder encontrar audios bien empaquetados, bien editados, que le puede interesar: la opinión de Barceló, el primer tramos de Francino...Puede directamente a eso si es eso lo que le interesa o puede escuchar todo el programa libre de transiciones. Esos serían aproximadamente unos 26 podcasts, todo lo que tenemos ahora mismo en la parrilla. Hay otros 23 podcasts que se corresponden con las secciones que tenemos dentro de esos programas. ¿Qué puede encontrar ahí el oyente? Puede encontrar a Gabilondo, puede encontrar a Javier Ruíz, a Concostrina, a Boyero, a Juanjo Millás, a Jordi Évole, a Daimiel, a Álvaro Benito... A esa calidad que tenemos y de la que dispone la SER”.

En cuanto a las categorías ha comentado que domina la actualidad “que es lo que nos caracteriza, después los deportes, el humor que nos ha funcionado muy bien, la historia, ciencia y tecnología, ocio, cine…”.

La coordinadora de SER PODCAST, Ana Alonso de Blas ha explicado: “Somos unos apasionados del audio porque lo cuidamos en fondo y forma. Queremos ofrecer una experiencia personalizada con el oyente en el centro. Hemos tematizado los contenidos para que estén personalizados, en nuestra app, que hemos estrenado hace poco, en nuestra web. Tenemos esa doble versión de plataforma y factoría de contenido. Somos conscientes de que hay muchas personas que nos oyen de formas distintas, a través de diferentes plataformas y, en ese sentido, nosotros vamos a hacer que nuestros contenidos lleguen bien y rápido a Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Smart speakers y YouTube”.

Alonso ha hablado del objetivo que persigue el nuevo servicio de podcast de la SER: “queremos llegar a nuevos públicos, ofrecer contenidos para los que ya nos escuchan pero también para los que no. La intención es, podemos decirlo explícitamente: rejuvenecer la audiencia. y ocupar nuevos espacios de comercialización”.

Por último, Roberto García, jefe de producción de SER PODCAST ha finalizado comentado: Esta revolución digital consta de un trabajo transversal y en equipo de toda la Cadena SER. Somos amantes del sonido, amantes del audio y amantes de la radio. La SER lleva 97 años cuidando el sonido que llega a las casas a través de un transistor ,y ahora lo que nos proponemos es cuidar el sonido que llega a través de un teléfono móvil. Hay un trabajo técnico muy grande detrás de SER PODCAST”

A partir del martes 16 de marzo todo el catálogo de SER PODCAST estará disponible en SERPodcast.com.

Para más información consulta, también, a partir del martes SER Podcast.