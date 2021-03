Monedero presenta al juez la supuesta "factura falsa" y los trabajos con la consultora Neurona

El exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha comparecido hoy en calidad de invetigado ante el juez Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación irregular de Podemos, para dar cuenta de la factura de 26.200 euros con la consultora Neurona Comunidad S.L cobrada el 25 de enero de 2020 y que según la UDEF se trataba de una factura 'ad hoc', simulada y presuntamente escondía otros fines.

Según fuentes judiciales consultadas por la Cadena SER, Monedero ha presentado ante el juez un escrito de 13 páginas y una batería de documentos que corresponderían a los trabajos que realizó para la Neurona Comunidad S.L en 2018. A preguntas del juez, Monedero ha ido aportando los documentos sobre los pagos y los trabajos.

Para acreditar la factura, ha entregado cuatro correos electrónicos en los que acuerda con los responsables de Neurona en México las horas a facturar por los trabajos de 2018, la cantidad y el envío de la factura, éste último correspondiente a un correo fechado el 13 de enero de 2019. En cuanto al formato, ha reconocido "errores" al confeccionar la factura pero que no afectan en el fondo ni en su declaración tributaria.

El juez también se ha interesado por los viajes a Latinoamérica para cotejar que los trabajos se realizaron de manera presencial. Según estas fuentes, Monedero ha respondido entregándole un listado de varios viajes a lo largo del año con la compañía Iberia a México, Colombia y Argentina. Preguntado por qué trabajos hacía, Monedero ha apuntado que llevó a cabo labores de asesoría, la elaboración de un libro de formación, actos en los que celebraban reuniones sobre asuntos relacionados con el desarrollo de la región, procesos electorales, entre otros.

En uno de los correos aportados, Monedero adjuntó a los responsables de Neurona el libro de formación bajo el título Política para despertar a los maestros. Un email al que los responsables de la consultora le responden pidiéndole que envíe la factura por los servicios, según la documentación entregada.

La policía, en su informe, apuntaba que pudo haber elaborado la factura 'ad hoc' cuando el banco le pidió justificar el ingreso y "cuya emisión responde únicamente a una justificación a la mencionada transferencia bancaria". Además, añadía el informe, los trabajos de asesoría son fáciles de simular, según la UDEF.

A preguntas de la Fiscalía y el juez, el fundador de Podemos ha negado haber hecho de enlace entre Neurona y Podemos para las elecciones de abril de 2019.

A su salida, Monedero ha declarado ante los medios sobre el interrogatorio "El juez me ha preguntado por una factura que la UDEF decía que era falsa. Les he demostrado que no se realiza cuando me la pide el banco, que tiene la obligación de pedirla cuando haces un ingreso desde el extranjero superior a 10.000 euros. La UDEF planteaba que había sido hecha ad hoc y les he enseñado los documentos para demostrar que se hizo antes".

El juez mantuvo la pieza secreta desde el pasado septiembre hasta marzo para evitar "interferencias" y "manipulaciones" durante las diligencias policiales. La Unidad Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF) rastreó los movimientos bancarios del exdirigente de Podemos para comprobar si había facturado con Neurona y con qué fines.

A su salida, Monedero ha lamentado que no le hubieran solitado la documentación antes de citarle como investigado "nos hubiéramos ahorrado este gasto" ha dicho. Y ha reprochado un "acoso judicial" a la formación.

Declaraciones de Hacienda

Monedero además ha aportado las declaraciones tributarias, correspondientes al modelo 303 y 347 de Hacienda, a fecha 22 de abril de 2019

Financiación de partidos

Juan Carlos Mondero, a pesar de no figurar como investigado en la causa, la UDEF puso el foco en sus movimientos bancarios y transferencias con el fin de reconstruir su relación con la consultora mexicana Neurona.

La pieza se declaró secreta durante cinco meses y el juez le llamó a declarar como investigado tras recibir los informes policiales. Según la UDEF, la factura por importe de 30.000 dólares bajo el concepto de "consultoría presencial Buenos Aires, Colombia, México".