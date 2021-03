A la finalización del PSG - Nantes de la liga francesa disputado este domingo, conocimos que durante el partido habían entrado a robar en las casas de Ángel di María y de Marquinhos. Sus familiares se encontraban en los domicilios, lo que hizo aún más preocupante la situación, aunque afortunadamente solo hubo que lamentar pérdidas materiales.

Otros jugadores que han estado en el PSG como Sergio Rico, Mauro Icardi o Thiago Silva también han sufrido robos. Pero no hay que ir tan lejos para encontrar delitos de esta casuística. En nuestro país también sucede, y mucho. Piqué, Jordi Alba, Isco o Zidane son solo algunos de los muchos jugadores y entrenadores que también han padecido robos en sus hogares.

El susto de Florent Balmont

El diario francés Le Parisien ha desvelado ahora el relato del exfutbolista Florent Balmont. Cuando Balmont estaba en el Lille, en 2008, entraron a robar a su casa cuando él y toda su familia se encontraba en el interior: "Esa noche estaba durmiendo en casa. Jugaba al día siguiente. Eran las cinco de la mañana".

"Tres personas abrieron la puerta y me dijeron que habían venido a buscar las llaves de mi coche, que estaba en la parte delantera. Tiraron a mi esposa en el suelo. Me pusieron una pistola en la cabeza durante unos 10 minutos. Mi hija tenía cuatro años. No salió del dormitorio de arriba, pero lo vio todo", ha contado.

Una situación que para su hija no fue nada fácil de dejar atrás: "Mi esposa y yo nos las arreglamos para superarlo solos. Pero a mi hija le persiguió durante varios años".

El Lille puso agentes en la casa desde las ocho de la tarde hasta las seis de la mañana tras el suceso, ha compartido Balmont. Sin embargo, el francés ha reconocido que no fue suficiente para aliviar un miedo que se perpetuó durante los siguientes meses: “Pasamos todas nuestras noches en la misma habitación, mi esposa, mi hija de 4 años y la menor, que en ese momento tenía 11 meses".