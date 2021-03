Sánchez condiciona la vicepresidencia segunda de Díaz a que deje Trabajo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condicionado que la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ocupe la vicepresidencia segunda del Gobierno a que deje el ministerio de Trabajo. Según fuentes socialistas, Sánchez hace este planteamiento después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, haya salido del Ejecutivo para presentarse a las elecciones autonómicas de Madrid. En su mensaje de ayer, Iglesias propuso que fuese Yolanda Díaz la encargada de ser su relevo al frente de la vicepresidencia segunda, la de derechos sociales.

El acuerdo con Unidas Podemos señala que la vicepresidencia segunda debe recaer sobre la formación morada, pero el jefe del Ejecutivo, que tiene la competencia para los nombramientos de su Gobierno, ha considerado que para mantener el Ministerio de Trabajo y Economía Social debería ocupar la tercera.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha sido muy prudente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha asegurado que esta es una prerrogativa del presidente, pero fuentes del gobierno confirman a la SER que los detalles que quedan por rematar tras la salida de Pablo Iglesias no tienen que ver con los nombres, sino con la estructura de Gobierno y con donde están las competencias de Trabajo.

En el sector socialista del Gobierno hay malestar porque Iglesias le haya marcado el paso al presidente Sánchez sin respetar lo que había hasta ahora, que existe una vicepresidencia segunda de Asuntos Sociales y una tercera de Economía. Ahí está la negociación. Distintas fuentes del Ejecutivo entienden que Yolanda Díaz solo podría quedar por delante de Nadia Calviño en la estructura del Gobierno si renuncia al ministerio de Trabajo.

Fuentes próximas a la formación morada aseguran a la SER que oficialmente aun no hay nada decidido y que las conversaciones siguen, pero apuntan que Yolanda Díaz no va a poner en una situación delicada a Pedro Sánchez. Los cargos, explican, no son una cuestión prioritaria y que la política feminista no está en pelearse por los cargos. En las filas moradas creen que lo sensato sería mantener la vicepresidencia segunda y la cartera de Trabajo, pero, insisten, Yolanda Díaz no va a poner a Pedro Sánchez en una situación delicada.