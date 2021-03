Cuidado con este correo relacionado con la Seguridad Social: es una nueva estafa para robarte el dinero

No, la Seguridad Social no te ha enviado ningún correo electrónico para advertirte de un proceso de liquidación tributaria. Tan solo es un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos visto durante estos últimos meses, mediante el que un grupo de ciberdelincuentes se está haciendo pasar por la administración financiera para hacerse tus datos tanto personales como bancarios.

Así lo ha dado a conocer la firma de ciberseguridad ESET a través de su página web, donde explica en qué consiste este nuevo timo que prolifera durante estos últimos días. En esta ocasión, los responsables del ataque se pondrán en contacto contigo para reclamarte el pago de una liquidación tributaria que no se ha pagado. Para demostrarte que se trata de una reclamación real, los estafadores facilitarán un informe en el que podrás conocer todos los detalles sobre la operación.

Así actúan los cibercriminales: quieren acceder a tu cuenta bancaria

Sin embargo, y como suele ser habitual en este tipo de ataques, te pedirán que pulses sobre un enlace para acceder al mismo. En caso de que sigas sus indicaciones, y acabes pulsando sobre el enlace anteriormente indicado, los responsables del ataque descargarán un archivo en tu ordenador. Un troyano bancario que, una vez instalado en tu ordenador, hará todo lo posible para robar tus credenciales bancarias.

✉️"Proceso de liquidación tributaria": falso email de la seguridad social.



💳Tras algunas semanas con poca actividad, regresan estas amenazas procedentes de América Latina con una nueva plantilla de correo.



➡️https://t.co/Uc7Zr6O3Gi pic.twitter.com/523SGpIEMK — ESET España (@ESET_ES) March 15, 2021

De esta manera, y en cuestión de minutos, los cibercriminales podrán acceder a tu cuenta personal y realizar todo tipo de movimientos sin tu permiso. Por esa misma razón, y si has recibido este correo electrónico o alguno similar, procura no seguir sus indicaciones y borrarlo cuanto antes. De esta manera evitarás caer en la trampa y acabar instalando un malware que pueda infectar tanto tu equipo como el de terceras personas.

Consejos para no caer en la trampa: " Si no termina en @sepe.es... No lo abras"

Tras la propagación de este ataque, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha compartido un tuit mediante el que ha pedido a la sociedad española que esté atenta ante este tipo de mensajes: "Antes de abrir cualquier correo electrónico comprueba que realmente seamos nosotros. Si no termina en @sepe.es... No lo abras". Por otro lado, y si estás dudando sobre la veracidad de cualquier correo, presta atención a distintas claves que te ayudarán a determinar si se trata de una estafa o no.

‼️Recuerda ➡️ Antes de abrir cualquier correo electrónico comprueba que realmente seamos nosotros. Si no termina en @ sepe. es NO LO ABRAS pic.twitter.com/JP1vBMIbS6 — SEPE (@empleo_SEPE) March 11, 2021

Con el objetivo de hacer frente a este tipo de amenazas, Entelgy Innotec ofrece con una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde comprobar que la dirección del remitente del correo o el saludo que emplea hasta consultar la ortografía del mismo o no abrir correos de usuarios desconocidos. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores.

Por otro lado, desde Entelgy recomiendan no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos ni descargar aplicaciones de origen dudoso. También actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https' que consideres seguras. Gracias a estos consejos podremos hacer frente a todo tipo de timos que tienen como objetivo hacerse con nuestros datos.