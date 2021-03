Por qué España puede estar ante un aumento explosivo de casos de coronavirus

No es un modelo epidemiológico, pero sí de inteligencia artificial y es capaz de prever, en base a un modelo matemático por dónde irán los contagios de coronavirus en España en las próximas semanas. Se llama proyecto Precov2 y es de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo ha desarrollado el experto en Inteligencia Artificial, José Luis Aznarte. Su previsión es que los casos diarios se mantengan por encima de los 5.400 en los próximos 30 días. Hay un aspecto relevante que tiene que ver con el hecho de que estemos ahora en una meseta en cuanto a nuevas infecciones de coronavirus. Saliendo de la tercera ola, los casos no bajan sino que se mantiene una incidencia similar. Preocupa a Aznarte la duración de esta meseta y explica en el diario As que "cuanto más tiempo estamos en una meseta, más fácil es que explote de forma exponencial".

Hay otro aspecto a tener en cuenta que tiene que ver con las restricciones de la movilidad. El proyecto Precov2 utiliza un algoritmo con los datos de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos de la web Escoviddata.



Predicción del algoritmo. / Precov2

El otro aspecto diferencial en la evolución de la transmisión es la aplicación de medidas de restricción de movilidad. "El aumento de movilidad conlleva un crecimiento explosivo de la curva", comenta Aznarte.

Coincidencia con la previsión de Fernando Simón

El ritmo del descenso de los nuevos contagios por la pandemia se ha estabilizado como ha admitido esta semana el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Simón ha expuesto que en estos momentos no está claro el devenir de esa estabilización, esa meseta en la curva de casos y no ha descartado que haya repuntes.

Simón ha explicado que, tras varias semanas de "importante descenso" en la transmisión del virus en España, en los últimos días se ha producido una cierta estabilización. No obstante, ha avisado de que hay ocho comunidades autónomas que tienen una incidencia acumulada menor de 100 casos por cada 100.000 habitantes, aunque seis están por encima de los 150 casos y otras tres por encima de los 200 casos.

La incidencia a 7 días se sitúa en los 60,72 casos y la positividad en las pruebas de detección del coronavirus en el 5,33 por ciento, lo que, a su juicio, no da garantías de que no se puedan producir repuntes.

"Estamos ante datos que no son especialmente malos, pero que nos pone con probabilidades de que podamos volver a incrementar el número de casos diarios de contagios", ha advertido Simón, para recordar que otros países europeos ya han comenzado a registrar leves aumentos de la transmisión del coronavirus.

"Seguimos teniendo una ocupación muy alta en las UCI, ya que uno de cada cinco pacientes ingresados es por Covid-19, pero si conseguimos mantener el descenso durante un tiempo, podemos estar en una adecuada situación de partida ante un posible, y no deseable, incremento posterior de casos", ha zanjado Simón.