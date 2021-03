"Hipocresía": la dura crítica de Elton John al Vaticano por negarse a bendecir los matrimonios homosexuales

Hace apenas unos días, la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) del Vaticano publicaba una nota aclaratoria mediante la que recordaba que la Iglesia católica no puede impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo puesto que "Dios no puede bendecir el pecado". Todo ello como respuesta a las dudas en algunos ambientes eclesiásticos, quienes no han sabido de qué manera actuar. "No es lícito impartir una bendición a relaciones, o a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio".

Una nota que llega apenas unos meses después de que el papa Francisco respaldara la unión civil entre personas del mismo sexo en una entrevista para el documental Francesco: "Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso". Unas declaraciones que generaban una gran polémica en el seno eclesiástico que llevaban al Vaticano a matizar sus palabras.

Elton John acusa de hipocresía al Vaticano por negarse a impartir su bendición a parejas homosexuales

Varios meses más tarde, el Vaticano se reafirma y se muestre una vez más en contra de la unión entre personas homosexuales. Todo ello a través de una nota que no ha sentado nada bien al cantante Elton John que ha acusado a la sede central de la iglesia católica de hipocresía. Todo ello a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido con sus seguidores y seguidoras que la santa sede invirtió millones de dólares en su biopic Rocketman.

“¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque 'son pecado' y, sin embargo, obtener ganancias al invertir millones en Rocketman, una película que celebra que encontré la felicidad en mi matrimonio con David?", ha denunciado el cantante.

El Vaticano invirtió millones de dólares en la película Rocketman

Y es que, según unas informaciones publicadas por el periódico italiano Il Corriere della Sera en 2019, la iglesia participó directamente en la financiación de la película y se lucró de los beneficios generados por la misma. A pesar de que el Vaticano afirmó que se estaban llevando a cabo las investigaciones para determinar quien permitió dicha financiación, nunca llegaron a explicar qué fue lo que sucedió realmente.

A pesar de que el cantante siempre ha mostrado su admiración hacia el Papa Francisco, las últimas informaciones le han alejado aún más de la Iglesia. En definitiva, y a pesar de las últimas declaraciones del Papa Francisco, la Iglesia católica asegura a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) que no puede impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo. Una reacción que ha tenido el apoyo de miles de personas, quienes han apoyado al cantante por sus últimas declaraciones en Instagram.