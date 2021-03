"Igual no me quiere mucho": Rozalén recuerda el día que dejó plantado a Alejandro Sanz por tender una lavadora

Rozalén ha acudido este martes a El Hormiguero para hablar, entre otras cosas, sobre su último videoclip y sobre su próxima gira, que arrancará el próximo mes de junio y que recorrerá el país hasta diciembre. También sobre su experiencia en la gala de los Goya celebrados hace apenas unos días y sobre su primera victoria en los prestigiosos premios. Y es que, a pesar de que no se sentía favorita, la artista acabó llevándose el Goya a Mejor canción original por Que no, que no, de la película La boda de Rosa.

De esta manera, la nacida en Albacete se imponía a artistas como Alejandro Sanz, nominado por primera vez a estos galardones por la canción El verano que vivimos. Un hito que han celebrado en El Hormiguero, quienes han festejado su victoria por encima de un Alejandro Sanz que aparece casi todos los días en el programa de Atresmedia, tal y como recordaban Trancas y Barrancas: "A ver, Pablo, hablamos casi todos los días sobre Alejandro Sanz. Si ha ganado Rozalén se habla sobre ella y Alejandro se aguanta".

Rozalén sobre Alejandro Sanz: "A lo mejor no me quiere mucho"

Sin embargo, Rozalén solo tiene palabras de agradecimiento para el que considera su maestro. Después de contar en El Hormiguero que Alejandro Sanz fue una de las primeras personas que le dijeron que se merecía el premio, la nacida en Albacete explicaba que su compañero se ha portado siempre muy bien con ella: "Alejandro es un diez". Pero, cuando la artista alababa a su compañero de profesión, Pablo Motos y su equipo trataron de sacarle los platos sucios.

Y es que, tal y como ha recordado el presentador del programa, Rozalén dejó un día plantado a Alejandro Sanz en su casa para tender una lavadora: "La verdad es que a lo mejor no me quiere mucho". A pesar de que reconoce que Alejandro es uno de los artistas más generosos que ha conocido, entre otras cosas le sacó a cantar en Albacete e incluso le acompañó durante su primer concierto en México, la artista ha reconocido que un día le acabó dejando plantado para tender su lavadora.

Así fue el plantón de Rozalén a Alejandro Sanz

La artista recuerda que ambos estaban hablando en casa del artista y Alejandro Sanz le propuso quedarse a cenar con él. Lejos de aceptar la invitación, Rozalén recuerda que entró en colapso debido a su timidez y que salió corriendo de allí: "Cuando soy muy fan de la gente, la lío parda". Tras la proposición del artista, la cantante le explicó que había puesto una lavadora por la mañana y que tenía que tenderla porque sino iba a pillar olor.

Tras subirse al coche, Rozalén ha reconocido que se sintió como una idiota: "Tienes la oportunidad de cenar con alguien a quien admiras y se te mete la lavadora en la cabeza". A pesar de este plantón, la artista nacida en Albacete y Alejandro Sanz mantienen una buena relación.