Un soltero de 'La isla de las tentaciones 3', detenido por abusar de una chica

'La isla de las tentaciones 3', el reality que Telecinco emite en horario de máxima audiencia, vuelve a estar de actualidad, aunque esta vez por lo que ha pasado con un concursante del programa que produce Cuarzo Producciones para Mediaset. Carlos Algora, uno de los solteros más populares de la tercera temporada, ha sido detenido en Canarias por abusar de una chica junto a dos amigos.

El joven sevillano, convertido en un rostro muy popular debido a su participación en 'La isla de las tentaciones', ha sido detenido este martes por la Guardia Civil, tal y como recoge El Confidencial. Se trata de un movimiento llevado a cabo por las autoridades como parte de la operación EMUME, que tiene a un equipo encargado de investigar los delitos cometidos contra menores y mujeres.

La Guardia Civil investigaba el abuso a una joven francesa que se produjo el pasado 13 de febrero en una fiesta ilegal celebrada en Colmenarejo (Madrid). Las autoridades también arrestaron en Sevilla a los dos amigos de Carlos Algora implicados en este caso.

Hay que explicar que se les acusa de un delito de abuso y no de agresión sexual porque los investigados no ejercieron ningún tipo de violencia contra la víctima. Se aprovecharon de su estado (estaba casi inconsciente) para practicar relaciones sexuales sin su consentimiento. Además, la joven asegura que fue drogada con burundanga, aunque como tardó en interponer la denuncia no han encontrado restos de esta sustancia en su organismo.

Carlos Algora, concursante de 'La isla de las tentaciones 3'

Carlos Algora está de máxima actualidad por su repercusión en el programa 'La isla de las tentaciones'. Entró al programa soltero en busca de su media naranja y consiguió conquistar a Lola, una de las protagonistas de esta edición. Antes de debutar en el reality se dedicaba a sus negocios y a explotar su faceta como modelo.