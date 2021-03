La Audiencia absuelve a Teddy Bautista y el resto de acusados de desviar millones de la SGAE

La Audiencia Nacional ha decidido absolver a Teddy Bautista y el resto de acusados del 'caso SGAE' por el supuesto desvío de más de 45 millones de euros de fondos de la Sociedad. Los jueces entienden que no hay pruebas de que "actuaran al margen de los órganos sociales de la entidad" en proyectos como TESEO o Portal Latino y recuerda que "si no hay perjuicio no hay delito".

Es la segunda sentencia absolutoria dictada a favor de Bautista en el marco del 'caso SGAE' en este mes de marzo. La Audiencia Nacional también le ha absuelto de la causa que investigó la compra de dos teatros, el Lope de Vega y el Coliseum, en 2009.

