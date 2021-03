La Policía alerta sobre una nueva estafa: si has recibido este correo relacionado con Netflix, ni caso

La Policía Nacional ha alertado, a través de sus redes sociales, sobre un nuevo fraude mediante la que un grupo de cibercriminales pretende hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos sobre los que te hemos ido advirtiendo durante estos últimos meses, mediante el que los atacantes se hacen pasar una compañía de renombre o un organismo oficial con el objetivo de ganarse nuestra confianza y poder hacerse con nuestros datos de una forma mucho más sencilla.

En esta ocasión, los responsables del ataque se hacen pasar por el servicio de vídeo en streaming Netflix a través de un correo electrónico escrito completamente en inglés mediante el que te explican que se ha cancelado tu método de pago tradicional y que tienes que introducir uno nuevo para poder seguir disfrutando de la plataforma. Una forma de llamar tu atención y que sigas sus indicaciones sin hacer demasiado caso al resto del mensaje.

Así actúan lo estafadores: te dirán que tu método de pago

Como viene siendo habitual en este tipo de ataques, el correo electrónico incluye un enlace para poder actualizar tu método de pago. En caso de que pulses sobre el mismo, serás redirigido a una página web que se asemeja a la de Netflix. Dispone de sus colores corporativos y una serie de logos de la marca debidamente repartidos con el objetivo de que caigas en la trampa. Allí te pedirán que rellenes un formulario.

Un formulario en el que tendrás que añadir información básica como tu nombre y apellidos. También tu número de teléfono y el DNI para que puedan localizarte para próximas ocasiones. Una vez hecho esto, serás redirigido a una nueva pantalla en la que, esta vez sí, te pedirán los datos de tu tarjeta de crédito. Según dicho correo electrónico, no puedes acceder a Netflix porque no has introducido ningún método de pago para poder seguir utilizando el servicio.

Consejos para no caer en la trampa: no te fíes de enlaces sospechosos

Por esa misma razón, los responsables del ataque te pedirán que pongas el número de tu tarjeta de crédito y su fecha de caducidad. También otros datos como el código secreto, mediante el que podrán realizar un sinfín de operaciones. Por lo tanto, no es más que un caso de phishing como muchos otros que hemos visto durante estos últimos meses. Un tipo de ataque cada vez más frecuente mediante el que, en esta ocasión, pueden acceder a tu cuenta corriente.

Con el objetivo de hacer frente a este tipo de amenazas, Entelgy Innotec ofrece con una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde comprobar que la dirección del remitente del correo o el saludo que emplea hasta consultar la ortografía del mismo o no abrir correos de usuarios desconocidos. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores. También evitar hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos y descargar aplicaciones de origen dudoso.