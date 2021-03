Bordalás: "¿Las palabras de Escribá? Me resbalan completamente, a mí no me hunde ni el Titanic"

El Getafe y el Elche Club de Fútbol empataron a uno en el Coliseum Alfonso Pérez en un duelo polémico en el que hubo de todo. Hernández Hernández pitó un penalti por mano de Gonzalo Verdú que para Iturralde González no era y también, en la primera parte, pitó un penalti de Dani Calvo sobre Enes Unal, el cual, tras revisarlo en la pantalla, decidió retirarlo y que la cosa quedase en nada.

Precisamente sobre el arbitraje hablaron tanto Fran Escribá como José Bordalás en rueda de prensa. El cruce de declaraciones entre ambos vino después de que el técnico ilicitano no entendiera el reparto de tarjetas amarillas de parte de Hernández Hernández.

"No entiendo que nosotros nos llevemos siete amarillas y ellos tres, ellos dieron muchísimo más que nosotros. Y sobre todo hicieron esa parte de fútbol, que bueno, cada uno intenta utilizar sus armas y son protestar todo, simular faltas, simular penaltis... es un fútbol no controlable para nosotros pero sí los árbitros deben ponerle freno", afirmó Escribá.

Bordalás, en vez de ir a responder o a atacar a Escribá, optó por dejar claro que está harto de que siempre se quejen de él y del Getafe. "Me resbala completamente. No voy a contestar ni voy a entrar en esto. Hemos podido ver que el Elche en cada acción gritaban, se tiraban... pero todo el mundo va hacia una corriente y yo soy la diana. Pero tengo una espalda enorme, y llevo años aguantando, aguantando... lo fácil es señalar a una persona pero a mí no me hunde ni el Titanic".