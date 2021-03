La Barra Libre de SER Deportivos ha analizado, como cada lunes, la batalla por el título de Liga que protagonizan el Atlético de Madrid, el FC Barcelona y el Real Madrid. Una vez más han saltado las chispas en la tertulia que dirige Francisco José Delgado con Antonio Romero, Jordi Martí, Miguel Martín Talavera, Manuel Esteban y Antón Meana.

El nivel del Atlético

Antonio Romero. "El favorito en la Liga sigue siendo el Atlético de Madrid. Hay gente en el Atlético que reconoce que Simeone es la leche pero el Atlético no juega ni una patata. Hay una parte de la afición harta de ver jugar así al equipo [...] Si el Atlético no gana esta Liga será un fracaso rotundo de Simeone. ¿Dónde están Kondogbia, Dembélé, Torreira o Vitolo? ¿Quién los pidió? El Atlético ficha a futbolistas y no los utiliza".

Miguel Martín Talavera. "Lo dijo hace años Simeone y lo clava: el Atlético molesta. Ya lo estáis matando. Se le falta al respeto".

Manolete. "En los últimos partidos no hay por donde coger al Atlético. Ir al fútbol es un día de penitencia. Simeone debería revisar sus apuntes. Y en la plantilla falta un líder que pegue una voz. Me da envidia cómo juegan Kroos y Modric".

La evolución del Barcelona

Jordi Martí. "Quiero poner en valor la exhibición del FC Barcelona ¿Qué ha pasado en el último mes? Que ha cambiado su esquema poniendo a dos laterales que hacen mucho daño. Hay un punto de inflexión con ese dibujo y también un cambio de inflexión anímico. La clave está en la pizarra. En el momento en que Koeman ha cambiado el esquema se ha sentido más fuerte".

Talavera. "Esto va de ganar y el Atlético ganó ¿Le dieron tres puntos y medio al Barcelona por la goleada del domingo?".

Antonio Romero. "El Barcelona fue una apisonadora, pero en la primera parte su mejor jugador fue Ter Stegen".

Las opciones del Real Madrid

Antonio Romero. "El Madrid estaba muerto y enterrado, pero en su peor momento de la temporada ha ganado ocho de diez partidos. "Todavía el entrenador del Real Madrid no ha dicho que sus dos rivales van a ganar todos los partidos, como dijo Simeone. Y tampoco ha dicho lo de Koeman, que señaló que no tenía equipo para más. En los partidos ante sus rivales directos el Madrid le ha pasado por encima al Atlético y el Barcelona".

Antón Meana. "Esta Champions de Zidane también hay que cogerla con pinzas".

Manolete. "Low será el próximo entrenador del Real Madrid. Florentino ya lo llevó a paella cuando ganó el Mundial".

Jordi Martí. "Hay un equipo que dio una exhibición de fútbol y eso es lo que diferencia al Real Madrid y al Atlético del Barcelona"