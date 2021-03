En Semana Santa podrás viajar a otra comunidad autónoma... si haces escala en el extranjero

La suma de las restricciones a la movilidad aplicadas en los ámbitos europeo, estatal, autonómico y municipal para frenar el contagio del coronavirus dibujan un escenario contradictorio para esta Semana Santa, del que ya hemos visto un ejemplo en el puente de San José. Un escenario que permite la llegada de turistas internacionales a España, pero no la movilidad de ciudadanos españoles entre las comunidades autónomas. ¿Por qué un turista extranjero puede viajar esta Semana Santa a la ciudad donde vive mi familia, pero yo no puedo visitarla? Es la pregunta que se hacen muchos españoles que residen en una comunidad distinta a la de sus familiares. Según el Gobierno, la movilidad de los turistas internacionales se hace bajo unas medidas de seguridad que no se pueden garantizar en los viajes de los residentes en España.

Para entrar en nuestro país, los turistas de cualquier nacionalidad, incluida la española, están obligados a presentar en el aeropuerto una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas anteriores a su llegada y rellenar un formulario de control sanitario. A esta medida, acordada por los miembros del Consejo de la Unión Europea, cada país puede añadir sus propias recomendaciones o restricciones dependiendo de la evolución de la pandemia en cada región. Por ejemplo, hace unas semanas el gobierno alemán retiró a Baleares, la Comunitat Valenciana y a otras cuatro comunidades autónomas de la lista de zonas de riesgo y levantó la obligación de guardar una cuarentena a los alemanes que regresen de esos destinos. Una decisión que disparó la demanda y la oferta de vuelos entre Alemania y las islas.

Una vez salvadas las restricciones internacionales, el turista se atiene a las restricciones autonómicas. Para reducir el movimiento de personas dentro del territorio español, el consejo interterritorial de Sanidad acordó el pasado 12 de marzo el cierre perimetral de todas las comunidades entre el 17 y el 21 de marzo (puente de San José) y del 26 de marzo al 9 de abril (Semana Santa). Esos días solo se podrá entrar en una comunidad por causas justificadas (cuidado de una persona mayor o dependiente, causa de fuerza mayor, etc...), no para hacer turismo. Por ello, el viajero que venga del extranjero esta Semana Santa, igual que los ciudadanos españoles, solo podrá moverse dentro de la autonomía de destino, o de la provincia, en caso de que las autoridades autonómicas hayan decretado también el cierre provincial.

Según la ministra de Turismo, "esas restricciones perimetrales permiten a los residentes tener cierta movilidad dentro de su comunidad autónoma, pero una movilidad controlada y necesaria". "No tenemos ahora mismo la capacidad de control que sí tenemos con los visitantes que vienen de la Unión Europea, puesto que es obligatorio la PCR y la mayoría de nuestros viajeros internacionales vienen a través de los aeropuertos, lo cual nos permite garantizar esa seguridad", ha dicho Reyes Maroto este lunes en un desayuno informativo de Europa Press. Lo cierto es que el hecho de que no se pueda controlar las PCR en los desplazamientos terrestres, que representan la mayoría de los viajes de residentes, abre la puerta a la llegada de esos turistas franceses que se ven estos días en bares y terrazas del centro de grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Esta política de restricciones permite soluciones curiosas, como que un ciudadano español que esta Semana Santa tenga prohibido visitar a su familia en una comunidad autónoma distinta a la que reside, pueda viajar a Francia o a Alemania y encontrarse allí con ella. También podría volar a alguno de estos países, hacer escala allí y después entrar en la comunidad autónoma a la que no puede entrar viajando desde otra comunidad.

Críticas de los empresarios

"Es una contradicción y no tiene ningún sentido que puedan viajar los extranjeros y los españoles no puedan desplazarse a otros destinos", dice Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo. Abella comprende que el control de las PCR es más fácil de realizar en los aeropuertos, y por eso critica que no se permita el turismo de españoles a Canarias y Baleares. "Es una contradicción más, que tampoco entendemos muy bien", concluye.

Desde la patronal hotelera CEHAT niegan que esta permisividad con el turista internacional se vaya a traducir en una llegada importante de viajeros. "De nuestros grandes mercados, los franceses están confinados, los ingleses tampoco pueden viajar, los pocos alemanes que pueden viajar, al no haber conectividad aérea, no suponen más que una pequeña punta de lanza de lo que esperamos que venga en el futuro", explica su secretario general, Ramón Estalella. En su opinión, los cierres perimetrales autonómicos y provinciales han hecho que se anulen prácticamente todas las reservas que se habían hecho para Semana Santa. Según sus previsiones, esos días los hoteles "no van a llegar ni siquiera al 20% de la facturación de 2019, lo cual es un desastre". Descartada la Semana Santa, los empresarios del sector turístico tienen la vista y la esperanza puestas en la temporada de verano. Por eso, insisten en que es clave acelerar el proceso de vacunación masiva de la población y poner en marcha cuanto antes el certificado sanitario para reactivar la movilidad internacional.