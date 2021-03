La policía alerta sobre la última estafa relacionada con Seur: quieren hacerse con tu cuenta bancaria

La Policía Nacional ha alertado, a través de sus redes sociales, sobre una nueva estafa mediante la que un grupo de estafadores pretende hacerse con nuestros datos bancarios. Un nuevo caso de smishing, como otros tantos sobre los que te hemos ido advirtiendo durante estos últimos meses, mediante el que los cibercriminales se hacen pasar una empresa muy popular o un organismo oficial con el objetivo de ganarse nuestra confianza y poder hacerse con nuestros datos de una forma mucho más sencilla.

En esta ocasión, los responsables del ataque se hacen pasar por la empresa de paquetería Seur a través de un SMS como otros tantos que hemos visto durante estas últimas semanas. Un mensaje mediante el que te explican que tienen un paquete a tu nombre pero que, a pesar de su insistencia, no han conseguido entregártelo. A pesar de que no estés esperando ningún paquete, los responsables del ataque aprovecharán el factor de la sorpresa para ganarse tu confianza y que pulses rápidamente sobre el enlace que te muestran a continuación.

Los estafadores dicen tener un paquete a tu nombre

En primer lugar, los responsables del ataque te explicarán que el paquete que tienen a tu nombre sigue esperando en sus instalaciones a que vayas a recogerlo: "Correos le informa que su envío aún está pendiente de instrucciones suyas". Un lenguaje, cuanto menos extraño, que debería hacerte saltar todas las alarmas antes de seguir las indicaciones que te mostramos a continuación. Y es que, tal y como recuerdan desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, nunca te fíes de los correos electrónicos que presenten fallos de ortografía o cohesión textual.

🔉🔉🔉 ALERTA #SMISHING



Llega un SMS suplantando la identidad de @SEUR con el objetivo de redirigirte a una página que simula ser su web



Solicita realizar un pago de 2.99€ en concepto de gastos de envío del paquete #NoPagues #NOPIQUES pic.twitter.com/QwyuCyRnu3 — Policía Nacional (@policia) March 21, 2021

Dado que llevan varios días con tu supuesto paquete en una de sus oficinas, los responsables del ataque te pedirán que confirmes el pago de los gastos de envío y la dirección de entrega del paquete. Para ello tendrás que pulsar sobre la opción 'Confirmar pago' y esperar a que los estafadores te reenvíen a una nueva página web. Una plataforma, similar a la de Seur, desde que te pedirán todos tus datos tanto personales como bancarios.

Estos son los pasos a seguir para no caer en la trampa

Y no, no es para que puedas recibir un paquete que nunca ha llegado a existir, sino para quedarse con ellos con distintos fines. Entre otras cosas, los responsables pueden utilizar esta información para suscribirte a servicios premium o, simplemente, para realizar todo tipo de operaciones con tu cuenta corriente. Por esa misma razón, y si has recibido un mensaje semejante, desde la Policía Nacional te piden que te deshagas de él cuanto antes para evitar cualquier problema. ¿Y cómo podemos evitar ser víctimas de un ataque de estas características?

Desde Entelgy Innotec nos ofrecen con una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde comprobar quién te ha enviado el SMS, o consultar la ortografía del mismo, hasta no abrir mensajes de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado. Evita también hacer clic en los hipervínculos o enlaces sospechosos y no descargues descargar aplicaciones de origen dudoso.