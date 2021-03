La madre del niño Gabriel denuncia el uso de la imagen del menor asesinado

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, asesinado por la expareja del padre, Ana Julia Quezada, ha denunciado a un medio de comunicación por usar una fotografía de su hijo y a una plataforma web por compartir imágenes "gore" de un menor, asegurando que son del pequeño.

Así lo ha indicado este lunes durante una rueda de prensa en el pabellón de deportes Moisés Ruiz de Almería, donde ha señalado que hace veinte días el periódico digital 'InfoNews' publicó una foto de Gabriel "aprovechando" el aniversario de la muerte del pequeño, según ella para "captar adeptos", con un mensaje que ha asegurado que invitada a dar "likes" si al lector le dolió el fallecimiento.

Ha aseverado que dicha publicación pasó de 300 a 6.000 "likes" y ahora tiene más de 60.000, por lo que denunció a la Policía Nacional y al juzgado la publicación y ha solicitado su retirada, porque entiende que se ha intentando hacer "publicidad con la imagen" del niño a través de Facebook y el anonimato. Ha indicado, por otro lado, que antes de ayer le llegó un mensaje de un familiar, "seguido de un montón de llamadas", para advertirle de que habían publicado fotografías del asesinato de Gabriel y "todo el mundo estaba viendo el cuerpo" de su hijo "muerto".

"Un señor, no sabemos quién, también está denunciado", el mismo que desde una red social anima a pinchar enlaces a una "página de 'gore', con contenido y fotografías de asesinatos, mutilaciones, niños ensangrentados". Ha resaltado que las imágenes que aparecen son las un niño que no es Gabriel, pero que está siendo identificado como el pequeño.

Todo ello al "amparo de un Gobierno que se ha comprometido a solucionar esto y no lo ha solucionado", ha señalado. "He denunciado y se está investigando, pero todavía en España no tenemos los medios para que una página como ésta cierre por un trato tan degradante e inhumano como el que se está ofreciendo a mi hijo", ha sostenido. De esta forma, ha mantenido que ha tenido que "mendigar" en el juzgado de guardia como madre para que esto no pase, lamentando los comentarios de la gente a esta publicación, en los que, afirma, se puede leer "cómo su madre permite esto". "Esto es degradante, de todos los gustos y maneras", ha incidido.