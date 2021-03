Óscar Ruggeri es muy crítico con el trabajo que está realizando Juan Román Riquelme como directivo de Boca Junios. El exjugador del Real Madrid y comentarista en los medios argentinos asegura que no está preparado para su actual labor y eso puede hacer que su equipo acabe perdiendo la categoría.

"Hay que prepararse. No pasa por estar todo el día sentado tomando mates. Si no se prepara va a terminar como Pasarella", dijo en referencia al descenso de River a la B en 2011.

A su juicio, son muchos los detalles que demuestran que Riquelme no está haciendo las cosas bien como directivo. "¿Vas a la cancha y vas vestido con otra marca que no es la que viste al club!?", citó como ejemplo en declaraciones que recoge el diario Olé. "Cuando yo llegué al Real Madrid me dieron un libro con normas que tenía que cumplir. Y una decía 'no pelearse con la prensa', porque sabían que yo era calentón", recordó.

Boca Juniors ocupa actualmente la sexta plaza del Grupo B del campeonato argentino. Está a 6 puntos de Vélez, que lidera el grupo, con seis partidos disputados.