Biden pide prohibir las armas de asalto en EEUU tras el tiroteo de Colorado

El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió este martes al Congreso que apruebe "inmediatamente" medidas para reforzar el control de armas en Estados Unidos, incluida la prohibición de todas las armas de asalto. "Podemos salvar vidas" con el control de armas, dijo Biden en una declaración desde la Casa Blanca sobre el tiroteo que este lunes dejó diez muertos en un supermercado de Boulder (Colorado).

En un discurso pronunciado desde la Casa Blanca, Biden ha hecho hincapié en que "no necesita esperar un minuto más y mucho menos una hora" para "tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro". "Urjo a mis colegas de la Cámara de Representantes y del Senado a actuar", ha pedido, según ha recogido 'The Hill'. Así, ha reclamado al Senado que apruebe "inmediatamente" dos proyectos de ley, a los que la Cámara de Representantes ya ha dado luz verde, para ampliar los controles de antecedentes penales para la venta de armas de fuego. "Esto no es y no debería ser un asunto partidista, es un asunto estadounidense", ha reiterado el mandatario.

También el expresidente estadounidense Barack Obama se ha sumado a la petición. Así ha urgido a superar "la oposición de los políticos cobardes" y aprobar medidas para reforzar el control de armas en Estados Unidos, al asegurar que el país "ya no puede permitirse" que sea "normal" vivir regularmente tiroteos masivos. A través de un comunicado, el que fuera presidente entre 2009 y 2017 se ha pronunciado respecto al tiroteo en Colorado. "Ya es hora, desde hace mucho, de que aquellos que tienen poder combatan esta epidemia de violencia armada", ha subrayado Obama.

El mayor tiroteo masivo en EE. UU. desde agosto de 2019

El de Boulder es el mayor tiroteo masivo en Estados Unidos desde agosto de 2019, cuando un hombre armado mató a 23 personas también en un supermercado de la cadena Walmart en El Paso (Texas). Los hechos tuvieron lugar en torno a las 15.00 horas del lunes, cuando un hombre armado irrumpió en el centro comercial King Soopers de Bounder. Diez personas, incluido el agente de Policía Eric Talley, de 51 años, uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos, fallecieron. El sospechoso de cometer el tiroteo, identificado como Ahmad al Aliwi Alissa, de 21 años, ha sido imputado con diez cargos de asesinato en primer grado.

Todavía se desconocen los motivos que llevaron al sospechoso, acusado de diez cargos de asesinato en primer grado y que residía en la cercana localidad de Arvada, a abrir fuego contra los clientes del supermercado, menos de una semana después de que otro tiroteo en Atlanta dejara ocho muertos.