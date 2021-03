Putin recibe la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ha vacunado este martes contra el coronavirus, según han confirmado fuentes del Kremlin. No obstante, no se han compartido imágenes del momento ni se ha informado de con qué vacuna se ha inoculado el mandatario.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha comunicado que "Putin se vacunó contra el coronavirus" y "se siente bien", según recoge la agencia Sputnik. Peskov ha compartido que no se dirá "qué vacuna en concreto fue elegida" aunque sí ha confirmado que se trata de una de las tres vacunas desarrolladas por el país. Respecto a por qué no se ha compartido imágenes de la vacunación de Putin, Peskov ha dicho que Putin no es partidario de hacerlo ante las cámaras.

Rusia hasta ahora ha registrado tres vacunas contra el coronavirus de dos dosis: Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa, EpiVacCorona, producida por el laboratorio Vector, y CoviVac, producida por el laboratorio Chumakov.