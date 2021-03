¿Te ha llegado esta factura a tu correo? Ten cuidado: es una estafa para robarte

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado, a través de sus redes sociales, sobre la proliferación de una nueva estafa que tiene como objetivo infectar tu ordenador y hacerse con el control del mismo. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos sobre los que te hemos ido advirtiendo durante estos últimos meses, mediante el que los cibercriminales se hacen pasar una empresa muy popular o un organismo oficial con el objetivo de ganarse nuestra confianza y poder hacerse con nuestros datos de una forma mucho más sencilla.

En esta ocasión, los responsables del ataque se hacen pasar por Vodafone. Sin embargo, y como recuerdan desde el Incibe, también podrían hacerse pasar por otras compañías telefónicas con el mismo fin. Todo ello a través de un correo electrónico mediante el que te advierten que tienes una factura pendiente de pago a través de una frase que debería hacer saltar todas tus alarmas: "Tu factura está vencida paga ahora y envía una multa ID" (sic).

Te dirán que tienes una factura pendiente

A continuación, los responsables te explicarán que tiene una factura pendiente de pago que fue emitida hace ya varias semanas. Dado que ya ha pasado más de un mes desde que supuestamente la recibiste, los estafadores te explicarán que tienes que pagar una multa que se eleva hasta 318 euros dependiendo del caso. Para poder comprobar la factura de la multa, deberás pulsar sobre uno de los dos enlaces que te ofrecen a continuación. Mientras que el primero te reenvía supuestamente a una factura en formato PDF, la segunda lo hace a otra factura en formato VBS.

Así es la última estafa relacionada con Vodafone. / Incibe

Sin embargo, y como suele ser habitual en estos casos, ninguno de los dos te reenviará a la factura. Tras pulsar sobre cualquiera de los dos enlaces, los responsables de la estafa te ofrecerán descargar un archivo comprimido en tu ordenador. En caso de que descargues dicha carpeta, y las instales en tu ordenador, acabarás abriéndole la puerta al estafador para que acceda a tu equipo con distintos fines. Mientras que algunos lo utilizarán para poner en marcha un secuestro virtual, otros aprovecharán para atacar directamente a tu cuenta corriente o para suscribirte a servicios premium.

No descargues archivos de correos sospechosos

Por lo tanto, y en caso de que hayas recibido un mensaje similar a este, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad te piden que te deshagas de él cuanto antes para evitar cualquier problema. ¿Y cómo podemos evitar ser víctimas de un ataque de estas características? Desde Entelgy Innotec nos ofrecen con una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa.

Desde comprobar quién te ha enviado el SMS, o consultar la ortografía del mismo, hasta no abrir mensajes de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado. Evita también hacer clic en los hipervínculos o enlaces sospechosos y no descargues descargar aplicaciones de origen dudoso. Una serie de consejos de lo más sencillos mediante los que evitarás caer en la trampa y que el control de tu ordenador acabe en manos de terceros.