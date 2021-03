El Consejo asume que los próximos nombramientos los hará "quien nos suceda"

El Consejo General del Poder Judicial no hará más nombramientos en el Tribunal Supremo hasta que no haya renovación. El orden del día del pleno de este jueves no refleja ninguna votación sobe nombramientos y ningún vocal, por ahora, ha forzado la inclusión como sí sucedió en semanas anteriores: uno de los vocales, de hecho, acaba de reconocer públicamente que ya será el próximo CGPJ quien, una vez renovado, decida quién entra o no al Tribunal Supremo.

El órgano de gobierno de los jueces lleva varios meses fracturado entre los vocales que consideran que no se deben nombrar altos cargos judiciales estando en funciones y los que creen que sí se deben hacer. La decisión de no hacerlos ha venido por un nuevo factor: "prudencia" ante la reforma de PSOE y Unidas Podemos que se tramita esta misma semana en el Senado y que les impedirá seguir votando nombramientos después de dos años con el mandato caducado.

Lesmes acordó la semana pasada con la Comisión Permanente dejar de hacer estos nombramientos y el Consejo sigue, mientras tanto, escuchando las comparecencias de candidatos y candidatas a ocupar dos puestos vacantes por jubilación en la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo. Ha sido durante una de estas comparecencias, la del abogado del Estado Nicolás Valero, en la que el vocal progresista Álvaro Cuesta ha reconocido que el nombramiento lo efectuará "quien nos suceda".

Cuesta, después de agradecer a Valero su comparecencia y su candiatura "que pone de manifiesto una vocación de servicio público a la Justicia" y explicando que no serán ellos los que decidan pero que esta comparecencia será grabada y examinada por el próximo CGPJ. "Quiero dejar constancia de que, sea cual sea digamos la valoración específica que haga la comisión de calificación, yo creo que quien nos suceda a la vista de las reformas normativas que van a ocurrir... pero el acto este no es inútuil, queda grabado, el trámite queda efectuado y toda la documentación en poder del Consejo".

Nombramientos y reforma

Desde que caducara su mandato en diciembre de 2018, y después de dos renovaciones fallidas por parte de los partidos políticos, el Consejo General del Poder Judicial ha nombrado más de 70 altos cargos judiciales: una decena de ellos en el Tribunal Supremo y el resto tribuales territoriales y audiencias provinciales, además de los realizados en tribunales militares. Desde hace tiempo varios vocales del sector progresista han mostrado su protesta votando en blanco y haciendo votos particulares mientras que otros incluso han optado por dirigirse a la cámara baja para informar sobre la reforma de PSOE y Unidas Podemos que les impedirá seguir haciéndolos.

La división en el seno del CGPJ llegó a su punto más alto en el último pleno extraordinario. El presidente, Carlos Lesmes, había decidido no incluir más nombramientos pero un grupo de vocales forzó que las votaciones entraran en el orden del día, teniendo como resultado el nombramiento de Antonio García como nuevo juez de la sala primera, además de la presidencia de varios tribunales territoriales.