El debate en la portería de la selección española sigue abierto y Luis Enrique no tiene intención de cerrarlo. Lo ha dejado claro en la rueda de prensa de la víspera del partido de la Roja ante Grecia en la fase de clasificación para el Mundial 2022.

"Los planes varían. No tengo problema por ello. Yo he hecho de todo con los porteros: poner a siete en el Barcelona B, tener varios en el Celta, poner a uno fijo en el FC Barcelona... Ya veremos. Estoy contento con los tres que han venido [a la concentración de España] y también con los que no han podido venir", ha señalado el técnico.

Luis Enrique ha señalado, en cualquier caso, que tiene claro quién defenderá la portería de España ante Grecia, aunque no le interesa "hacerlo público". Sobre el largo debate que existe respecto a esta posición, ha insistido en que entiende que exista. "Esto es España y nos gustan las polémicas", ha afirmado. Además, cree que los jugadores están preparados porque "son unos privilegiados" y tienen que aceptarlo. Concretando en David de Gea, ha recordado que "tiene experiencia para saber gestionar esto".

Sin riesgos

El seleccionador nacional ha recalcado que no piensa correr ningún riesgo en estos tres partidos de España. "Sergio Ramos está sin ningún problema. Hablaré con él y decidiré en función de sus sensaciones y de lo que yo crea", ha señalado.

En cuanto a Gerard Moreno, ha detallado que tampoco está lesionado, pero que con él va a ser "más prudente de lo habitual". Su intención es que participe en alguno de estos tres partidos, aunque sin correr ningún tipo de riesgo.

Objetivo: el Mundial

Luis Enrique ha reconocido que sus jugadores han de ser conscientes de la importancia de estos tres próximos partidos ante Grecia, Georgia y Kosovo, ya que son de clasificación para el Mundial. En cualquier caso, ha recalcado que nunca ha visto a sus jugadores "divagar o vegetar" durante los encuentros, por lo que no cree que sea necesario recordarles lo que se juega La Roja.

También ha insistido en que el equipo no se relajará tras la gran goleada de España a Alemania en su último partido (6-0). "Eso ya forma parte de la historia. Fue el año pasado", ha recalcado. El técnico asegura que antes de ese partido, cuando los resultados no eran tan buenos, ya le gustaba lo que veía.