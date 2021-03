Gignac confiesa que el Valencia le envió un jamón para lograr su fichaje en 2010

André-Pierre Gignac, delantero francés de 35 años y del equipo mexicano Tigres, charló este martes con RMC Sport y, entre otras cosas, confesó lo que sucedió en el verano de 2010 cuando fichó por el Olympique de Marsella.

Gignac era el goleador del Toulouse y era pretendido, además de por el Marsella, por el Liverpool y por el Valencia, tal y como ha contado en dicha entrevista. "Nací en Martigues, a 40 kilómetros de Marsella. Durante toda mi infancia fuí del Olympique, mi familia era del Olympique... era mi sueño. Eso sí, solo tuve dos papeles encima de la mesa: el del Marsella y el del Liverpool.

Cuestionado por la opción del Valencia, Gignac contó una divertida anécdota. "Rechacé al Valencia. Y eso que me enviaron un avión con un jamón. Te lo prometo", comentaba entre risas. "Te dan ganas de aceptar, pero me negué. Fue en la época de Unai Emery y con Jeremy Mathieu. Vino y me explicó todo su esquema táctico, pero me negué".