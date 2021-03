Sánchez hará en Semana Santa los cambios en el Gobierno pactados con Iglesias

La Ley Electoral de la Comunidad de Madrid impide que el vicepresidente Pablo Iglesias sea elegible mientras ocupe el cargo así que Pedro Sánchez ejecutará su segunda crisis de Gobierno en Semana Santa, la segunda provocada por unas elecciones autonómicas. Lo previsto es que Pablo Iglesias participe por última vez el martes en la reunión del Consejo de Ministros y que a partir de ahí se produzcan los cambios. Fuentes del Gobierno y de Ferraz consultadas por la Cadena Ser cuentan con que Sánchez se limite a hacer los ajustes ya conocidos y pactados con el líder de Unidas Podemos.

Tanto en el sector socialista del Ejecutivo como en la cúpula del PSOE coinciden en que "la máxima prioridad de Sánchez en este momento es la estabilidad". "Una crisis más amplia tendría sentido cuando pase la pandemia, para relanzar al Gobierno de cara a la recta final de la legislatura, pero no ahora", explica a esta redacción uno de los ministros del núcleo duro del presidente.

La lista del PSOE de la Comunidad de Madrid aún no se ha hecho pública al completo, pero fuentes de la dirección federal socialista aseguran que "no está incluido" el nombre de ningún ministro o ministra. Todo lo que no sea un número uno, explica un integrante del Ejecutivo, sería una degradación política poco oportuna en plena precampaña de los comicios madrileños.

Siguiendo este planteamiento, Sánchez hará en Semana Santa "lo previsto", según una fuentes de la Moncloa. Nombrará a Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Belarra es en la actualidad secretaria de estado de Iglesias y es quien está negociando la futura ley de vivienda con el Ministerio de Transportes así que queda por saber a quién coloca Unidas Podemos en este puesto y quién se encargará en adelante de esas negociaciones, que van a continuar el lunes. De todos modos, en el Ejecutivo ya dan por hecho que Iglesias se va del Gobierno el martes sin tener aprobada esa ley, que fue el gran objetivo que se marcó en el vídeo en el que anunció su candidatura.

Y queda un ajuste más provocado por el efecto de la mariposa murciana tras la moción de censura que desencadenó la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid: Nadia Calviño, vicepresidenta económica sube un peldaño en el escalafón del Gobierno y será vicepresidenta segunda. Paradójicamente, la salida de Iglesias refuerza a la dirigente que durante todos estos meses ha señalado Unidas Podemos como el principal obstáculo en sus negociaciones con el PSOE.