"Me falló como amigo": Mayra Gómez Kemp recuerda la decisión de Chicho Ibáñez Serrador que más le decepcionó

Chicho Ibáñez Serrador y Mayra Gómez Kemp formaron uno de los tándems más importantes de la televisión española durante la década de los 70 y 80. Mientras que el primero creaba el famoso Un, dos, tres... responda otra vez en 1972, uno de los programas más míticos de la televisión española, la segunda se encargó de presentarlo durante varios años. Un trabajo que le permitió consagrarse como una de las mejores presentadoras de la televisión española y llevarse hasta tres TPs de Oro por su labor.

La presentadora recuerda, durante una entrevista con Pepe Viyuela en el programa La Noche D, que empezó "siendo el último mono" en el mítico concurso de Televisión Española. Sin embargo, la también actriz comenzó a crecer dentro del programa hasta el punto de presentarlo entre 1982 y 1988. A pesar de la presión que cargaba sobre sus espaldas, recuerda que tenía a 50 fotógrafos y periodistas a su izquierda esperando a que se equivocara durante su primer programa, la presentadora fue capaz de salir del paso y hacerse con las riendas del concurso desde el minuto uno.

"Me enteré por los periódicos"

A lo largo de estos siete años, Mayra Gómez Kemp comenzó a forjar una función de humorista que acabó siendo notable a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, la presentadora no se dio cuenta de ello hasta el día que enterraron a su padre y estaba trabajando: "Fue muy duro tener que reír cuando por dentro estaba llorando. Pero así me probé a mí misma que yo era digna de la palabra cómica".

Con el paso de los años, y tras el éxito del programa, Chicho Ibáñez Serrador y Mayra Gómez Kemp forjaron una gran amistad. Una amistad que, sin embargo, se marchitó por una decisión del creador del formato. Todo ello por culpa, tal y como reconoce Mayra, de una llamada telefónica que nunca llegó: "Iba a volver Un, dos, tres y me enteré que lo presentaba Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca por un periódico español".

Mayra Gómez Kemp recuerda su gran decepción con Chicho Ibáñez Serrador

La presentadora ha explicado que Chicho no le falló como jefe, ya que tenía el derecho de hacer con su programa lo que le diera la gana, sino como amigo: "Me falló el que se vendía como mi amigo, porque un amigo me llama y me lo cuenta. Yo creo que no tuvo valor para hacerlo".

A pesar de ello, Mayra siempre ha tenido buenas palabras para el que fuera su amigo: "En la vida hay que poner las cosas en una balanza, y cuando lo bueno es muy superior a lo malo, olvídate de lo malo". Por lo tanto, y a pesar de que nunca recibió esa llamada del que fuera su amigo, la presentadora prefiere quedarse con los grandes momentos vividos juntos.