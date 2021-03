Nuet niega haber desobedecido al Constitucional: "Intenté llevarlas a cabo de la forma que creí más adecuada"

El diputado Joan Josep Nuet ha comparecido durante varias horas en el Tribunal Supremo en el juicio contra él, acusado de desobedecer al Tribunal Constitucional y permitir la tramitación de las leyes de ruptura en el Parlament de Catalunya entre 2016 y 2017. Nuet, entonces parlamentario autonómico de Catalunya Sí Que Es Pot y hoy diputado de Esquerra, se ha desmarcado de la actitud del que hoy es su partido y ha asegurado que, según su interpretación, nunca desobedeció al tribunal de garantías.

Nuet ha reconocido sin matices que recibió los autos y escritos del Constitucional. "Tuve como unas siete notificaciones y las fechas me bailan pero todos los autos, todos, me fueron notificados en tiempo y forma", ha dicho tajante el político. Unos mandatos que, según su versión, nunca evitó cumplir. "No, no y no. No las eludí, intenté llevarlas a cabo de la forma que creí más adecuada y al final no salió bien, pero eso lo decimos ya con el tiempo transcurrido".

Nuet llegó a votar en contra de algunas de las normas independentistas que desembocaron en la Declaración Unilateral de Independencia de 2017 y en esa oposición ha basado su defensa, asegurando que su objetivo era reconducir las aspiraciones de su actual partido al camino constitucional. "Estaba convencido de que yo ni ignoraba ni eludia la recomendacion que me hacia el Tribunal Constitucional, todo lo contario, cuando conseguí que la resolucion del referéndum tuviese mayoria parlamentaria creí que le estaba haciendo una ayuda al Constitucional, haciendo que una tesis que no era constitucional, un referéndum de autodeterminación unilateral, se convirtiese en un proceso constitucional".

Para Nuet la intención en ese momento de Catalunya Sí Que Es Pot era "evitar el final que tuvimos, a medio camino intentar enderezar la situación" definiendo como "la foto del fracaso" cuando todo desembocó en la DUI. Ha contado cómo Carles Puigdemont le trasladó su intención de convocar unas elecciones autonómicas que finalmente no se convocaron: "Fue el ultimo clavo en este ataúd que ha significado este proceso de estos días", ha dicho.

Forcadell no declara

La lista de testigos de este juicio ha adelgazado sustancialmente en los primeros minutos de la sesión. El fiscal Javier Zaragoza ha anunciado al comienzo del juicio que el Ministerio Público renuncia a las testificales de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al exmiembro de la Mesa, Lluís María Corominas, al entender que ya han sido condenados por el procés y que por tanto estarían en su derecho de no declarar o de no decir verdad. La defensa de Nuet, ejercida por el abogado Enrique Leiva, no se ha opuesto y la mayoría de testigos comparecerá finalmente mañana.

En el trámite de cuestiones previas, el letrado ha alegado que el caso no tendría que haber llegado a juicio, asegurando que "estamos en un supuesto genuino en el cual nunca debió entrar la jurisdicción" y añadiendo que "en ningún caso se puede apreciar que hubo finalidad de incumplir, de llevar a escenarios espúreos la función política parlamentaria, y que en ningún caso se quiso, por supuesto, desobedecer".

El diputado de ERC Joan Josep Nuet a su llegada al Tribunal Supremo, en Madrid (España), a 24 de marzo de 2021 / Óscar Cañas (Europa Press)

También en el trámite inicial de alegaciones, el fiscal Zaragoza ha rechazado, como ha alegado la defensa, que Nuet estuviera protegido por la inviolabilidad parlamentaria. "No es un acto amparado por el derecho, es un acto ilegal", dice, si Nuet actuó para orillar lo dicho por el Tribunal Constitucional, hablando de un "incumplimiento reiterado y contumaz" por parte de Nuet.

"Teníamos una obligación"

Este miércoles ha comparecido uno de los testigos: el hoy diputado en el Congreso por Ciudadanos, José María Espejo, que entonces también formaba parte de la Mesa del Parlament por la formación naranja. Si parte de la estrategia de Nuet también se centra en defender que la Mesa sólo podía poner reparos formales a las propuestas que tramitaba, Espejo ha afirmado que "en algunas ocasiones la Mesa sí que ha decidido que por cuestiones de fondo" no se podían tramitar.

El diputado de ERC Joan Josep Nuet Pujals, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo en Madrid / Rodrigo Jiménez (EFE)

Espejo ha asegurado que recibieron advertencias claras de los letrados de la cámara y ha recordado que "teníamos una obligación impuesta por el Tribunal Constitucional de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera eludir o ignorar sus mandatos".