Ni terrazas cerradas ni determinadas mascarillas: los expertos comparten 8 medidas para frenar los contagios

Un centenar de científicos y expertos de toda España han enviado una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los responsables de las comunidades autónomas y a otros cargos públicos con responsabilidades en materia sanitaria en la que solicitan "una acción coordinada y urgente frente a la pandemia", concretando una batería de propuestas para reducir el riesgo de contagio por aerosoles por iniciativa de la plataforma AIREAMOS.org.

Entre los firmantes se encuentran expertos de los ámbitos de la ingeniería, la virología, medicina o veterinaria como Margarita del Val, Juan José Badiola, Ildefonso Hernández, Adolfo García Sastre o los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Florentina Villanueva, Elena Jiménez Martínez y Christian Gortázar.

Tras incidir en que el mecanismo de contagio de la COVID-19 se encuentra en la exhalación de aerosoles, la carta especifica que esta forma de transmisión es especialmente importante en ambientes interiores, donde el riesgo de contraer la enfermedad es unas veinte veces mayor que al aire libre.

Esta evidencia científica los lleva a plantear ocho acciones urgentes concretas, entre las que destacan el uso de las mascarillas bien ajustadas y la retirada de las que no hayan sido certificadas en España o en la Unión Europea.

Los firmantes insisten, asimismo, en la necesidad de realizar todas las actividades posibles al aire libre para reducir el riesgo de contagio. Por eso, proponen que se mantengan abiertos los parques y jardines como alternativa mucho más segura que los recintos cerrados, y subrayan que las terrazas con cerramientos son equivalentes a espacios interiores con dificultad para asegurar una adecuada renovación del aire.

El documento reitera la "importancia fundamental" de la ventilación con aire exterior para reducir la transmisión en interiores y apunta a la necesidad de utilizar medidores de CO2 como la mejor solución tecnológica de bajo coste disponible para asegurar un bajo nivel de riesgo. "Es crucial establecer pautas de ventilación eficiente: debe realizarse de forma continua y, sobre todo si se utiliza ventilación natural, debe ser cruzada y distribuida" apuntan, para acentuar esta recomendación en lo que respecta a los centros educativos, "espacios con una elevada densidad de ocupación, donde se comparte el aire durante muchas horas diarias".

La carta plantea también una fuerte apuesta por la divulgación como una herramienta imprescindible en la lucha contra la pandemia, instando a las administraciones a difundir entre la población las ideas básicas sobre transmisión de la COVID y las medidas de prevención más eficaces.

LAS OCHO MEDIDAS, AL DETALLE

1. Las mascarillas constituyen una de las herramientas de prevención más eficaces, tanto para la población general como para trabajadores más expuestos. Es necesaria, sin embargo, una intervención decidida de la administración para aumentar su efectividad:

Información clara y concreta sobre la eficacia y recomendaciones de uso de las distintas mascarillas. Identificación y retirada urgente del mercado de ‘mascarillas’ que no proporcionan una protección real (p. ej., de rejilla o semitransparentes, o con ajuste defectuoso) y, en general, aquellas que carezcan de certificación por un organismo nacional o europeo.

La correcta colocación y ajuste son aspectos críticos. Estimamos que los defectos en el uso real de mascarillas están reduciendo su eficacia a menos de la mitad [9], lo que se traduce en una enorme cantidad de contagios que podrían evitarse. Se puede corregir esta situación con campañas masivas de información.

Exigir el uso de mascarillas en el interior en lugares de trabajo, donde se comparte el aire interior durante muchas horas, aunque se mantenga la distancia de seguridad de 2 m.

2. Dado que la probabilidad de contagio al aire libre es al menos 20 veces menor que en interiores [1], debería promoverse las actividades en el exterior y revisar algunas medidas que resultan contraproducentes.

Mantener abiertos parques y jardines, donde el riesgo de contagio es muy bajo. Además de ser una medida beneficiosa para la población, reducirá las reuniones en interiores donde la probabilidad de contagio es muy superior.

Promocionar actividades al aire libre cuando sea posible, por ejemplo reuniones familiares, de trabajo, colegios, etc. Hay un gran potencial de aprovechar esta reducción de contagios con la llegada del buen tiempo.

Revisar normativa y ser vigilantes con los espacios de terraza con cerramientos que impidan la ventilación, ya que pueden ser peores que los interiores tradicionales.

3. Ya nadie duda de la importancia fundamental de la ventilación con aire exterior para reducir la transmisión en interiores. Sin embargo, la información disponible es incompleta y muchas veces confusa y es una realidad contrastable que muchas de las actividades se están realizando con ventilación incorrecta o inexistente.

La ventilación con aire exterior en cantidad suficiente, mediante ventilación natural, mecánica o combinación de ambas, debe instaurarse como una medida imprescindible en todas las actividades que se realicen en espacios interiores de todo tipo, sean públicos o privados.

La ventilación debe realizarse de forma continua [10]. En caso de ventilación natural, debe ser cruzada y distribuida, para garantizar su efectividad.

Deben definirse las tasas de ventilación que es necesario mantener. Estas recomendaciones pueden expresarse en términos de niveles máximos de dióxido de carbono (CO2) o de flujo de aire. En el segundo caso, se recomienda una tasa de ventilación de al menos 12,5 litros/segundo por persona.

4. La medida de CO2 es la mejor, si no la única, solución tecnológica de bajo coste disponible para verificar en cada momento si la ventilación es suficiente o si es necesario incrementarla. También permite optimizar la ventilación, evitando corrientes de aire excesivas o consumos de climatización innecesarios. Además, tiene un coste muy reducido y constituye una solución totalmente viable en cualquier actividad, pública o privada. Por todo ello, consideramos necesaria su implantación urgente y generalizada, con medidores fiables (tipo NDIR).

5. Se dispone de diversas tecnologías de limpieza de aire en ambientes interiores, pero existe confusión (incluso para profesionales y expertos) sobre su eficacia, recomendaciones de uso y posibles riesgos. Consideramos que las administraciones deben asumir urgentemente responsabilidad activa en esta materia, abordando varios aspectos:

El filtrado de alta eficiencia (los conocidos como filtros HEPA) es una solución contrastada para la eliminación de aerosoles respiratorios [1]. Es necesario, sin embargo, definir claramente cuáles son las recomendaciones de uso, los criterios de dimensionado e instalación y las características concretas del equipo que deben certificar los fabricantes. Debe abordarse el caso de equipos autónomos, pero también el uso de filtros en sistemas centralizados.

Deben establecerse claramente las recomendaciones sobre el uso de otras tecnologías, como UV-C, fotocatálisis, ionización, ozono, etc. En primer lugar, en cuanto a su eficacia real para la eliminación de virus. Pero también es fundamental identificar los riesgos asociados, debido a la generación de sustancias tóxicas, y tomar las medidas necesarias para proteger a los usuarios (p. ej., para que no se repitan episodios de uso de ozono en presencia de alumnado), mediante regulaciones claras y exigencia de certificaciones que garanticen que su uso no genera riesgos.

6. Atención especial merecen los centros educativos, por varios motivos:

Son espacios con una densidad de ocupación elevada, donde se comparte el aire durante muchas horas diarias y en su mayoría cuentan únicamente con el recurso de la ventilación natural a través de ventanas. Hasta ahora, los centros han recibido información ambigua e incluso contradictoria. Consideramos imprescindible implantar de manera generalizada estrategias optimizadas de ventilación con aire exterior, utilizando medidores de CO2 y ventilación continua, cruzada y distribuida [11,12].

Tanto las medidas que se implanten como cualquier otra acción de formación en este ámbito tendrían un efecto multiplicador enorme, al conseguir trasladar eficazmente a millones de familias información fiable y buenas prácticas para la prevención de contagios.

7. Para conseguir una implantación generalizada y eficaz de las medidas de prevención, es necesario desarrollar criterios, procedimientos y normativas.

La información parcial y ambigua acerca de la ventilación está generando gran confusión y una utilización muy limitada y, muchas veces, incorrecta. Es imprescindible establecer criterios cuantitativos y concretos, bien en términos de caudal de ventilación o de límites de CO2. En concreto, desde instancias oficiales deberían establecerse como valores de referencia los límites de 700-800 ppm (hasta 1000 ppm si hay filtración suficiente) propuestos en diversos documentos [1, 2, 13]. Es una medida necesaria para retomar la actividad económica sin generar nuevos repuntes o la persistencia del virus en niveles significativos, con las correspondientes consecuencias sanitarias, económicas y sociales.

Las limitaciones de aforo tienen escasa justificación técnica y deberían sustituirse por criterios de salubridad efectiva del ambiente interior (p. ej., en términos de niveles de CO2, además de otras medidas imprescindibles como el uso de mascarillas). Esto debe venir acompañado del desarrollo de procedimientos de verificación y normativas (o, simplemente, adopción explícita y adaptación de algunas ya existentes), como forma de garantizar un bajo riesgo de contagio y también de proporcionar a empresas y autónomos el marco de referencia concreto y estable que necesitan y vienen reclamando.

8. Proponemos una fuerte apuesta por la divulgación, para comunicar de manera eficaz las ideas básicas sobre la transmisión de SARS-CoV-2 y las medidas de prevención. Es imprescindible que la población comprenda la lógica de las normas que se dictan desde la administración y sea capaz de razonar cuál es el comportamiento idóneo en cada situación. Algunas medidas que proponemos en esta línea son:

Generar información de calidad, clara y accesible. Actualmente, si una persona quiere informarse se enfrenta a información parcial, confusa, en ocasiones demasiado prolija y no pocas veces incorrecta o contradictoria… Debería articularse la forma de ofrecer información clara, concreta, correcta y organizada, posiblemente con diversos niveles de detalle, accesible a cualquier persona u organización, pública o privada (p. ej., centros educativos).

Difundir, a través de distintos medios (redes sociales, TV, radio, prensa), espacios institucionales donde se expliquen de manera breve y clara las ideas principales. P. ej., mensajes específicos sobre cómo se transmite el virus, el uso correcto de mascarillas o la importancia de la ventilación natural y cómo realizarla, entre otros, podrían tener un efecto muy positivo e inmediato.

Crear infografías que incluyan específicamente la transmisión por aerosoles y medidas de prevención asociadas, para su utilización en infinidad de lugares públicos y privados (centros educativos, hostelería, comercios…).