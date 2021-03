Joe Biden promete administrar 200 millones de vacunas contra el COVID-19 antes de que acabe mayo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido este jueves en su primera rueda de prensa desde que alcanzó la Presidencia del país, 65 días después, que se administrarán 200 millones de vacunas contra el coronavirus antes de mayo, cuando acabarán sus primeros 100 días en el poder.

Biden ha asegurado que llegarán a esa meta, que supone el doble del objetivo de 100 millones de dosis que prometió inicialmente a su llegada a la gestión de Estados Unidos. En este sentido, ha dicho que el problema más urgente es atajar el coronavirus y que él ha llegado "para resolver problemas y no crear divisiones".

Además de vacunas y medioambiente, ha hablado de migración. Sobre este tema, los periodistas le preguntaban si su actitud un tanto laxa no hacía efecto llamada para que vinieran más inmigrantes al país. "No sé cómo va a sonar esto porque no lo he dicho antes, pero un niño no acompañado que llegue a la frontera no lo voy a dejar morir de hambre. Ninguna administración lo ha hecho excepto la de Trump y yo no lo voy a hacer", ha señalado.

Sobre el obstrucionismo de los republicanos y el hecho de que sea necesario el voto de su vicepresidenta Kamala Harris para desbloquear las leyes en el Senado, Biden ha obviado entrar en ese asunto.

Sin embargo, sí ha anunciado que "espera" presentarse a las elecciones de 2024, después de que en estos últimos meses se haya especulado con la posibilidad de que optase por un único mandato dada su avanzada edad --se presentaría a la reelección con 81 años--. "Sí, mi plan es presentarme a la reelección. Eso es lo que espero", ha dicho Biden.

El mandatario, sin embargo, ha evitado dar nada por cerrado, argumentando que le tiene "mucho respeto al destino". "Nunca he podido dar nada por seguro a cuatro años y medio, tres años y medio vista", ha señalado en respuesta a las preguntas de los periodistas.