Francia "desaconseja rotundamente" viajar a España por ocio

Francia ha pedido a través de su embajada que los franceses no viajen a España por ocio tras las imágenes de los últimos días de turistas galos de fiesta en las calles de la capital española y otras ciudades del país.

"Desaconsejamos rotundamente viajar a España desde Francia por razones de ocio. Si tienen que venir, los viajeros siempre deben cumplir las normas. Nuestro objetivo siempre ha sido luchar, con el gobierno español y las comunidades autónomas, contra la pandemia", dice un tuit de la embajada francesa en España.

No quiero entrar en polémicas sobre los turistas europeos que vienen a visitar España. Solo quiero subrayar que no hay que exagerar un fenómeno que no existe", dice el encargado de negocios de la embajada de Francia. "Tan solo el 10% de los clientes de los hoteles españoles son franceses", sigue el vídeo.

"A nuestros compatriotas les recomendamos no venir a hacer turismo, pero tampoco se lo podemos prohibir. Cuando vienen deben cumplir las normas adoptadas por cada comunidad autónoma y por el gobierno español con el que trabajamos para luchar con la pandemia", explica la embajada.