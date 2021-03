Cuidado si has recibido este peligroso mensaje de WhatsApp: es una estafa para robarte

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado, a través de su página web, de la proliferación de un nuevo tipo de estafa mediante la que un grupo de estafadores pretende infectar tu ordenador con distintos fines. Todo ello mediante un ataque de tipo phishing, en el que los responsables del ataque se hacen pasar por una empresa muy popular o un organismo oficial con el objetivo de ganarse nuestra confianza y poder hacerse con nuestros datos de una forma mucho más sencilla.

En esta ocasión, los ciberdelicuentes se hacen pasar por la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp para llamar tu atención y que sigas sus indicaciones sin levantar ningún tipo de sospecha. Para ello te enviarán un correo electrónico a tu cuenta que tiene por asunto Copia de seguridad de mensajes de WhatsApp. No obstante, los estafadores podrían ir variando el asunto del correo electrónico con el objetivo de engañar a más y más personas.

Así actúan los responsables del ataque para infectar tu ordenador

Si optas por abrir el correo electrónico en cuestión, te encontrarás con un mensaje que podría pasar perfectamente por uno de oficial WhatsApp. Dispone de colores muy similares a los oficiales, incluye el logo de la compañía e incluso la misma tipografía. Sin embargo, habrá algunos detalles que te ayudarán a desmontar la trampa. Desde la dirección desde la que has recibido el mensaje hasta el saludo personalizado que, como suele ser habitual, no encontrarás en este tipo de estafas. Su objetivo es atacar a miles de personas a diario, por lo que no pueden estar personalizando cada correo electrónico.

Los responsables del ataque se hacen pasar por WhatsApp. / Incibe

En caso de que decidas leer el correo electrónico, los responsables del ataque volverán a advertirte de que has recibido una copia de seguridad de tus conversaciones de WhatsApp y de las llamadas. Te dirán que tienes un número determinado de mensajes eliminados, que la conversación contaba con 3549 mensajes y que han recuperado otros 36579. Para poder consultar tu copia de seguridad, tendrás que pulsar sobre un enlace habilitado para la ocasión.

Evita descargar archivos de correos electrónicos sospechosos

Tras pulsar sobre dicho enlace, los responsables de la estafa te ofrecerán descargar un archivo comprimido en tu ordenador. En caso de que descargues dicha carpeta, y las instales en tu ordenador, acabarás abriéndole la puerta al estafador para que acceda a tu equipo con distintos fines. Mientras que algunos lo utilizarán para poner en marcha un secuestro virtual, otros aprovecharán para atacar directamente a tu cuenta corriente o para suscribirte a servicios premium.

Por lo tanto, y en caso de que hayas recibido un mensaje similar a este, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad te piden que te deshagas de él cuanto antes para evitar cualquier problema. ¿Y cómo podemos evitar ser víctimas de un ataque de estas características? Desde Entelgy Innotec nos ofrecen con una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa.

Desde comprobar quién te ha enviado el SMS, o consultar la ortografía del mismo, hasta no abrir mensajes de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado. Evita también hacer clic en los hipervínculos o enlaces sospechosos y no descargues descargar aplicaciones de origen dudoso. Una serie de consejos de lo más sencillos mediante los que evitarás caer en la trampa y que el control de tu ordenador acabe en manos de terceros.