El Europarlamento no quiere retrocesos en la lucha contra la contaminación como el sufrido por Madrid Central

El Europarlamento ha aprobado este mes un informe en el que pide a la Comisión medidas más duras en la lucha contra la contaminación ambiental en nuestras ciudades.

Apoyado por los grupos de izquierda, socialdemócratas y liberales, reclama que la nueva legislación en esta materia tenga que alinearse con la guía sobre contaminación de la OMS. “De alguna forma reclamamos tener más mecanismos para ser más exigentes con la calidad del aire”, explica a La SER el eurodiputado socialista Javi López, autor del informe.

No sólo se trata de ser más exigentes, sino más eficaces. Por que López aclara que ahora mismo hay 30 procedimientos sancionadores abiertos, que afectan a 20 de los 27 países de la Unión. Así que se trata de que se hagan nuevas leyes más ambiciosas, a la vez que nos aseguramos de que se cumplen.

Pero a diferencia de debates similares en el pasado, este ha tenido muy presente una nueva realidad: la del negacionismo de ciertos grupos políticos, sumado al uso torticeramente político de ciertas medidas por parte de otros.

Por ejemplo lo vivido en el caso de ‘Madrid Central’, el plan para la reducción de tráfico y contaminación en el centro de Madrid. A pesar de que adoptaba medidas perfectamente probadas en decenas de ciudades europeas, la oposición arremetió contra el proyecto. Y cuando esa misma oposición se convirtió en gobierno municipal, pretendió vaciar de contenido a Madrid Central.

Quienes han respaldado el informe de Medio Ambiente, quieren que una reversión así no sea posible, no al menos sin causas justificadas. “Por eso incluye la petición de incluir el principio de no reversión en medidas eficaces- explica López-, como zonas de baja emisión que recomienda el informe de implementación”.