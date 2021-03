Sánchez, sobre las elecciones madrileñas: "PP y Vox quieren formar el Gobierno de la plaza de Colón en Madrid"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado que la única razón por la que Isabel Díaz Ayuso ha convocado elecciones en la Comunidad de Madrid es para "completar el giro extremista del PP mediante la coalición con la ultraderecha".

"Ya no es la foto de Colón, el PP y Vox quieren formar el Gobierno de la plaza de Colón el próximo 4 de mayo", ha advertido Sánchez durante la presentación de la lista de Ángel Gabilondo.

Sánchez ha prometido un Gobierno "en serio" a la contraposición a la gestión "errática y caprichosa" de Ayuso, y ha asegurado que Gabilondo representa a "todos los progresistas de Madrid".

Ha llamado a evitar que la Comunidad de Madrid salte a las noticias internacionales "como la primera región de Europa gobernada por los ultras" y en varias ocasiones se ha referido a la derecha ultra, en referencia al PP, y a la ultraderecha, en alusión a Vox.

También ha aludido a sus adversarios a la izquierda, Más Madrid y Podemos, con Pablo Iglesias como candidato. Habrá quien reclama una pureza absoluta (...) pero no se me ocurre un programa más valiente que evitar que Madrid caiga en manos de la derecha ultra y de la ultraderecha", ha sostenido.

Mensaje a Iglesias

En una apelación al voto útil, Sánchez ha reivindicado al PSOE como "la izquierda" y el único partido capaz de hacer posible el cambio. Y, después de que esta semana Gabilondo haya rechazado un pacto con Iglesias, Sánchez ha advertido: "A partir del 4 de mayo no puede haber más enfrentamiento. Quien quiera estar en un Gobierno progresista, liderado por el PSOE y Gabilondo, deberá renunciar al extremismo".

El líder de los socialistas ha recalcado que Gabilondo hablará de los problemas de los ciudadanos frente a la "antipolítica" y los intereses partidistas, y ha acusado al Gobierno de Ayuso de un "enfrentamiento perpetuo" contra "todo" y contra "todos". En dos años, cree Sánchez, solo se han proclamado "víctimas de todo y responsables de nada".

Además, ha prometido ayudas directas a la hostelería frente a la "palabrería y humo" de Ayuso, pues la de Madrid es la única comunidad que no ha otorgado estas ayudas al sector, un respaldo que lideran, según Sánchez, las autonomías socialistas.

"No hay economía si no hay salud", ha agregado además el presidente del Gobierno, que en Madrid ha propuesto un gobierno excepcional por dos años, con estabilidad fiscal, y ha abogado por la "vacunación, la recuperación y la protección social" para reflotar la región.

El jefe del Ejecutivo y líder de los socialistas ha precedido a Gabilondo en el uso de la palabra, en un acto en el que también han intervenido las números dos y tres de la lista, Hana Jalloul y Pilar Llop, respectivamente, y el secretario general del PSOE-M y delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Gabilondo llama a la movilización ciudadana

Asimismo, Gabilondo ha animado a los madrileños a que se movilicen en estas elecciones durante la presentación de su lista completa, donde ha estado arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco.

"Esto no se trata de comunismo o libertad, ni de Madrid o la ultraderecha. Es más que eso. Estamos ante una emergencia democrática. Hay que movilizarnos al máximo para disponer de un gobierno excepcional y progresista con Madrid por delante", ha lanzado Gabilondo.

Asimismo, el candidato socialista ha insistido en que se presentan para gobernar "sin extremismos, no tocar la fiscalidad" y dedicarse a la vacunación masiva contra el Covid-19 y la recuperación económica. "Creer ahora es más importante que nunca. A mí me dicen que creo demasiado en la posibilidad de cambiar la sociedad, pero hay que creer que es posible otra forma de gobernar y otro gobierno porque Madrid no se merece esto, sino que las instituciones sean libres de demagogia y corrupción", ha lanzado.

Por ello, el líder socialista ha vuelto a pedir la confianza de Madrid para trabajar "sin excusa" y "sin distracciones". Así se ha comprometido a sentar las bases para "priorizar las emergencias del presente y sentar las bases de la recuperación".

"Vamos a detener este sinsentido apelando a la confianza de la ciudadanía madrileña. Vamos a trabajar sin descanso para movilizar cada voto de cambio y de progreso en nuestra Comunidad", ha aseverado el candidato del PSOE.