Rubén, a punto de dar a luz: la historia de un padre gestante

Rubén, de 27 años, es un padre gestante al que apenas le faltan unas semanas para dar a luz, asegura estar de 36 semanas. Él es una persona trans que no se identifica con el género que le asignaron al nacer pero que en su "transición" siempre mantuvo la intención de "preservar la fertilidad". "Hola, me llamo Rubén, tengo 27 años y estoy embarazado", explica en su presentación que recoge 'La Sexta'.

Gracias a la inseminación artificial empezó su sueño de ser padre: "Es algo que siempre he querido desde pequeño". El proceso lo inició en la sanidad pública aunque ha tenido que derivarlo a la privada. Un desarrollo que no ha sido fácil para Rubén ya que confiesa que "parecía que me estaban haciendo un favor" ya que ha recordado que el trato que siempre ha recibido durante su embarazo ha sido "en femenino" pese a que sus papeles y su identidad es masculina. Ante esta situación, confiesa que la sanidad española "no está preparada" para casos como el suyo.

Rubén ha asegurado que siempre antepuso el bienestar del bebé a su propia identidad. Además, el futuro padre ha explicado que antes de empezar con el tratamiento de testosterona, recurrió a la congelación de óvulos y además ha señalado que no se ha operado de mastectomía "porque quiero vivir la experiencia de lactar y es importante para mi bebé". Por la parte del bebé, ha explicado que será educado en la diversidad por lo que manifestará su propia identidad cuando aprenda a hablar. Toda esta experiencia que ha vivido podrá ser vista en un documental que se estrenará a final de 2021.