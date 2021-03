Las extravagantes zapatillas que ha lanzado Lil Nas X: venden 666 pares y están fabricadas con sangre humana

Montero Lamar Hill, más conocido como Lil Nas X, es un conocido rapero estadounidense que entre sus logros puede alardear de ser el autor del tema 'Old Town Road', el cual ganó popularidad alcanzando el número 1 en las listas de música de hasta 20 páises. Consiguió desbancar el 'Despacito' de Luis Fonsi que sonó en todo el planeta desde el 2017. Más tarde, su canción se hizo viral en la red social de TikTok (con baile includo) y gracias a esta canción el rapero se alzó con un galardón en los American Music Awards y ganó dos en los premios Grammy y los MTV Video Music Awards. Ahora, Lil Nas X es noticia pero por otro motivo muy diferente y es que ha lanzado una serie de zapatillas que han generado bastante polémica por el material con el que están hechas: sangre humana.

Este calzado se hace llamar 'zapatos de Satán'. El artista ha lanzado esta serie de zapatillas usando el modelo Nike Air Max 97 para satanizarlas: cuenta con un pentagrama en bronce, una cruz invertida y, según el colectivo artístico (MSCHF) que las ha diseñado, están fabricadas con sangre humana. Se ha lanzado una edición limitada de 666 pares de este modelo (se trata del número del diablo) y cada una de ellas tiene 60 mililitros de tinta roja y "una gota" de sangre humana en la cámara de aire. "Nos encanta sacrificarnos por nuestro arte", explica el colectivo que añade que varios miembros de ellos son los que se ofrecieron voluntariamente a 'donar' la sangre. El precio de las zapatillas es de 1.018 dólares, pero Lil Nas X no ha dejado nada a la casualidad ya que ese número tiene un significado y hace referencia al pasaje de la Biblia de Lucas 10:18 en el que dice "Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo".

Nike no ha tardado en responder mediante un comunicado que han enviado a la cadena CNN donde aseguran que no tienen nada que ver con estas zapatillas que salen este lunes a la venta por lo que no son oficiales: "Nike ni ha diseñado ni ha lanzado estas zapatillas, y no las respaldamos". Esta no ha sido la única reacción ante este controvertido lanzamientoya que la republicana Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, respondió con otro pasaje de la Biblia, esta vez el de Mateo 16:26 y posteriormente hizo referencia a la exclusividad de las zapatillas del rapero: "¿Sabes qué es más exclusivo? El alma eterna dada por Dios. Estamos en una lucha por el alma de nuestra nación. Tenemos que luchar duro, luchar de forma inteligente. Tenemos que ganar". A lo que Lil Nas X respondió: "Eres gobernadora y estás tuiteando sobre unos malditos zapatos. ¡Haz tu trabajo!".

ur a whole governor and u on here tweeting about some damn shoes. do ur job! https://t.co/qaor6W0B9C — nope 🏹 (@LilNasX) March 28, 2021

Ante todas las crítcias recibidas, el rapero subió un vídeo a su canal de Youtube en el que parecía que iba a pedir disculpas –de ahí su título 'Lil Nas X pide disculpas por los 'zapatos de Satán'– pero que en realidad es un cebo a su último videoclip del tema 'MONTERO (Call Me By Your Name)' en el que aparece bailando con el dibalo.