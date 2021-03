Alfonso del Corral se desmarca de las declaraciones de Eufemiano Fuentes en 'Lo de Évole' sobre el Real Madrid

El doctor Eufemiano Fuentes, polémico médico que estuvo procesado por dos tramas de dopaje en España, fue protagonista en el programa 'Lo de Évole', donde contó que en las olimpiadas de Barcelona 92 ayudó "a deportistas que consiguieron medallas en este campeonato" con dopaje. Los Juegos Olímpicos no fue el único tema escabroso para el doctor. Jordi Évole también le preguntó sobre el asesoramiento a clubes de fútbol. Afirmó que el Barça preguntó por sus servicios, pero que nunca se alcanzó ningún acuerdo. Sí reconoció haber asesorado a la Real Sociedad y sembró la duda sobre el equipo médico del Real Madrid, pregunta sobre el equipo blanco que no quiso responder.

Adri Albets ha informado en 'Què Thi Jugues' que el que fue responsable de los servicios médicos del Real Madrid ha negado, sin querer dar declaraciones públicas en medios, ningún vínculo y relación con Eufemiano. Asimismo, insistió en que "no entiende por qué le dice Alfonsito cuando no se conocen de nada y no se han visto nunca". Palabras que Alfonso del Corral le ha dicho a Adri Albets tras ver y escuchar cómo Eufemiano Fuentes se negó a responder tras ser preguntado por si alguna vez asesoró a los médicos del Real Madrid.

❌ ALFONSO DEL CORRAL ES DESMARCA!



El qui fos responsable dels serveis mèdics del @realmadrid ens nega cap vincle i relació amb Eufemiano. No entén per què li diu Alfonsito quan no es coneixen de res i no s\'han vist mai.



via @AdriaAlbets#LoDeEufemiano https://t.co/5XW7wUQjFw pic.twitter.com/CVgnKB2hwr — Què T\'hi Jugues (@QueThiJugues) March 29, 2021

"No te voy a responder", dijo como respuesta. "Me has pillado", continuó tras beber agua y hacer una larga pausa antes de hablar directamente de Alfonso del Corral, a quien Eufemiano Fuentes se refirió como 'Alfonsito'. Évole le preguntó si eso significaba algún tipo de familiaridad entre ellos, lo que sentenció rápidamente con un "no", que solo se conocían.

🎙️ @JordiEvole: "¿Asesoró usted a los médicos del Valencia?"



🥼 Eufemiano Fuentes: "No"



🎙️ @jordievole: "¿Asesoró usted a los médicos del Real Madrid?"



🤐 Eufemiano Fuentes: "(Silencio largo) No te voy a contestar a esa pregunta"pic.twitter.com/UZatqaNgxi — El Larguero (@ellarguero) March 28, 2021

Sobre a quien se le puede preguntar para saber si Eufemiano Fuentes asesoró al servicio médico del Real Madrid, el médico explicó que "evidentemente a un médico ofendido por haber sido relacionado conmigo, pues no le puedes preguntar. ¿Quién más fue testigo de eso? Nadie más". Finalmente, Alfonso del Corral ha reaccionado a las declaraciones de Eufemiano Fuentes sobre él, tal como han informado desde 'Què Thi Jugues' y se ha desmarcado totalmente de lo que el médico le aseguró a Évole.