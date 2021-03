"Me llamaron loco, pero soy un buen loco": el último recado de Dani Alves a la directiva de Bartomeu

Dani Alves ha sido el último futbolista en activo que ha utilizado las redes sociales para soltarse en temas controvertidos. Su cuenta de Instagram se convirtió por momentos en una vía directa de comunicación con sus seguidores, ante los que no se mordió la lengua en una ronda de preguntas en la que entró en temas escabrosos como su relación con la directiva presidida por Josep María Bartomeu en el FC Barcelona.

"No creía en los dirigentes que estaban. Luego se ha comprobado que tenía razón pero fui la primera persona que lo dije. Me llamaron loco pero, como siempre, soy un buen loco", comentó el lateral, que llegó a coincidir en dos cursos con Bartomeu como presidente antes de poner rumbo a la Juventus de Turín en el verano de 2016.

Un lustro después de su salida, Alves se mostró satisfecho con su decisión: "¿Si echo de menos Barcelona? La verdad, no lo añoro tanto", admitió en esta misma charla el ahora defensor del Sao Paulo.

A la hora de decidirse entre opciones, el brasileño se encontró ante unos dilemas más complejos que otros. No dudó en poner a Leo Messi por delante de Cristiano Ronaldo en la carrera por ser el mejor jugador del mundo o en reconocer que "el mejor defensa contra el que he jugado es Ramos". Sin embargo, no fue capaz de elegir entre los dos clubes a los que defendió en España, Sevilla FC y FC Barcelona: "Eso es como preguntar que quién te gusta más, si tu mamá o si tu papá".