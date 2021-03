Simón: "Si cumplimos las medidas de control durante Semana Santa, quizá no tenga sentido hablar de cuarta ola"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que "es muy probable que este incremento de casos que estamos observando se mantenga en los próximos días". Este lunes, el Ministerio de Sanidad ha publicado que la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 ha aumentado en 15.501. La tasa de incidencia vuelve a subir más de 10 puntos durante el fin de semana, mientras que Madrid y Navarra ya están en riesgo extremo.

Simón, cara visible de Sanidad en la pandemia, ha indicado que el objetivo para Semana Santa sería "que el impacto que pudiera tener la movilidad que se produce en este tipo de festividades no tuviera el impacto que hemos observado en festividades previas". "Si podemos mantener bien las medidas de control durante Semana Santa, quizá no tenga sentido hablar de cuarta ola", ha explicado. Asimismo, el director del CCAES ha concreta que España ahora está en una "situación de inflexión en la que tanto podemos mantener esta tendencia ascendente como podría revertirse".

Respecto a las llegadas de turistas extranjeros a España y las imágenes de fiestas ilegales vistas este fin de semana en Madrid, Fernando Simón ha mostrado su preocupación pero ha señalado que "una persona que viene de fuera, en principio, si se aplica y se aplica bien, está sujeta a las mismas medidas de prevención y control a la que estamos cualquiera de nosotros". "El truco está en que implementemos bien las medidas con todas las personas que estén en España, sean españolas, francesas, inglesas, chinas o eslovacas", ha puntualizado.

A partir de mañana comenzaremos dando nuevos datos con un nuevo denominador: la población española, cuyos datos aún no se han actualizado. Por lo que a partir de mañana sabremos si estamos por encima de ese 150 que subiría el nivel de alerta. En cualquier caso, la situación no es homogénea entre comunidades autónomas. Ahora mismo, no hay ninguna región con nivel de alerta 4. Hay regiones que no han tenido olas diferenciadas, y otras que han tenido varias.

El incremento en la incidencia es muy lento, aunque hay una o dos comunidades donde la tendencia creciente es más rápida. Por ejemplo, Canarias ha sabido mantener incidencias muy bajas. Hay comunidades que superan por poco los 50 puntos y otras que superan los 250. Han adoptado las medidas de control en previsión de los riesgos asociados a festividades a la Semana Santa, a partir de ahí las comunidades tienes que adaptarlas según su situación epidemiológica. Ahí juega cierto papel la responsabilidad de cada una de ellas, además de la responsabilidad de los habitantes.

A medida que vayamos inmunizando a las personas se valoran reducir las medidas de control de los grupos. No ahora, dentro de un mes o mes y medio. A medida que se vayan relajando esas medidas no significa que podamos reducir las medidas de protección personal hasta, en principio, el verano.

La vacuna no comienza a hacer efecto hasta pasados unos días. Por lo que, hasta que no tengamos información es poco prudente lanzar sospechas o interpretaciones que podrían ser erróneas

El hecho de que las UCI han estado menos ocupadas que antes por lo que los criterios para ingresar en estas plantas quizá han cambiado. Con la vacunación, los grupos más vulnerables, los que más fallecían, están todos prácticamente inmunizados. Estamos muy cerca de alcanzar el objetivo del 80% de vulnerables vacunados. Cuando una persona con alta probabilidad de fallecer entra en la UCI está poco tiempo, frente a una persona que se va a recuperar, que está periodos mucho más largos.

En cuanto a los turistas que vienen a España... una de las medidas más eficaces para el control de la transmisión del virus es la reducción de la movilidad. Es verdad que vivimos en un mundo interconectado en el que había una movilidad enorme pero es cierto que sigue habiendo. A mí me preocupa hasta cierto punto. Que se les hagan pruebas reduce mucho los riesgos pero no los elimina. Hay formas de entrar en nuestro país en los que no es posible hacer ese control que son las entradas por carretera. Es pequeño pero el riesgo existe. No tenemos que exagerar porque el riesgo que represente estas entradas de casos no depende de que entren o no, depende de las medidas de control que tengamos implementadas en nuestro país. Una persona que viene de fuera, en principio, si se aplica y se aplica bien, está sujeta a las mismas medidas de prevención y control a la que estamos cualquiera de nosotros. Los riesgos no deberían ser muy diferentes a si vienen o no. El truco está en que implementemos bien las medidas con todas las personas que estén en España, sean españolas, francesas, inglesas, chinas o eslovacas. Es cierto que algunas imagenes que se han visto estos días preocupan, cualquier persona sensata sentiría cierta preocupación. No vale decir que tenemos que ser responsables y luego no implementar responsablemente las medidas que se proponen.

La Comunidad de Madrid está en una situación estable, no podemos valorar si la tendencia ascendiente es preocupante o no. El problema es que esta región parte de un punto mucho mayor comparado con el resto. Con la incidencia media que tiene Madrid existe un riesgo alto. Pero la comunidad es responsable y aplica las medidas que se han aprobado en el Consejo Interterritorial. Tenemos que ser conscientes de la evolución y de la situación en la que estamos.

La población ha entendido que con a vacuna tenemos una oportunidad muy grande de controlar la pandemia.