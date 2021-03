Hace ya varios meses, concretamente en noviembre de 2020, Sony lanzaba la PlayStation 5. Una videoconsola de nueva generación, que se caracteriza entre otras cosas por su diseño rompedor y un mando que nos permitirá disfrutar de experiencias mucho más realistas, mediante la que la compañía se proponía superar una vez más a Microsoft y Nintendo en la guerra de los videojuegos. Un salto evolutivo que implica, entre otras cosas, ir diciendo adiós poco a poco a sus origenes.

Hace apenas unas horas, Sony ha comunicado a través de su página web que cerrará la tienda virtual de videoconsolas tan características de la compañía como la PlayStation 3, la PSP y la PS VIta. De esta manera, los todavía millones de jugadores y jugadoras de estas plataformas no podrán volver a realizar ningún tipo de compra dentro de la conocida como PlayStation Store. Pero, ¿y qué pasará con los juegos que ya tenías?

¿Qué pasará con los juegos que descargué para mi PS3?

Si eres de esas personas que adquiriste algún videojuego en la tienda digital de PlayStation, no tienes de qué preocuparte. Según explica la compañía en su página web, podrás seguir jugando y descargando todos aquellos archivos que tengas asociados a tu cuenta. Desde los videojuegos que te has ido descargando durante estos últimos años o las películas hasta cualquier otro tipo de contenido que pagaras a través de la plataforma. De hecho, y aunque desaparecieran de golpe todas estas videoconsolas, podrías seguir descargando todo este contenido desde PSN.

Algo similar pasará con los juegos que obtuviste a través de PS Plus, a los que podrás seguir accediendo mientras seas miembro activo de la suscripción. Y entonces, ¿de qué manera me afecta la última decisión de Sony? Lo que no podrás hacer es comprar juegos nuevos, contenido descargable o cualquier tipo de DLC para los videojuegos que ya tienes. Tampoco realizar compras dentro del juego ni canjear cualquier tipo de vale en dicha plataforma.

La tienda permanecerá abierta hasta el próximo mes de julio

Por lo tanto, y si todavía cuentas con cualquiera de estos vales o quieres descargarte algún juego nuevo en esta plataforma antes de que llegue a su fin, será mejor que te des prisa. Según explica la compañía, la tienda virtual permanecerá abierta en PlayStation 3 y PSP hasta el próximo 2 de julio. A partir de entonces, la tienda de aplicaciones se cerrará de par en par y no podrás seguir descargando nuevo contenido.

En lo que respecta a la PS Vita, consola portatil de Sony que llegaba al mercado en 2011, la compañía ha explicado que la tienda virtual estará disponible hasta el próximo 27 de agosto. Por lo tanto, y si quieres hacer cualquier tipo de compra antes de que la tienda llegue a su fin, será mejor que te des prisa.